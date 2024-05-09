  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаСеверная Македония

Выборы президента Северной Македонии выиграла оппозиционерка

Олег Соколенко
9 мая 2024 г.

Второй тур выборов президента Северной Македонии выиграла кандидат от оппозиционной правоцентристской партии Гордана Силяновска-Давкова. Действующий президент, социал-демократ Стево Пендаровски, признал поражение.

https://p.dw.com/p/4fehc
Гордана Силяновска-Давкова - кандидат от партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО - ДПМНЕ)
Гордана Силяновска-ДавковаФото: Petr Stojanovski/DW

Выборы президента Северной Македонии выиграла представительница крупнейшей оппозиционной партии  "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО - ДПМНЕ) Гордана Силяновска-Давкова. По результатам подсчета 79,2 процента бюллетеней она набирает 64,8 процента голосов избирателей, в то время, как ее конкурент, действующий президент Стево Пендаровски, - 29,2 процента. Об этом сообщила в ночь на четверг, 9 мая, Государственная избирательная комиссия страны.

Социал-демократ Пендаровски уже признал свое поражение. "Результаты ясны, но моя совесть чиста. По итогам я хочу поздравить победителей и пожелать им успешной работы в ближайшие пять лет", - заявил он.

В первом туре президентских выборов, который состоялся 24 апреля, Силяновска-Давкова набрала около 40 процентов голосов, а Пендаровски - менее 20 процентов.

Парламентские выборы тоже выигрывает оппозиция

Параллельно в Северной Македонии проходят парламентские выборы. На них побеждает коалиция "Твоя Македония", во главе которой также стоит ВМРО-ДПМНЕ. После обработки 78,2 процента бюллетеней она набирает 42,5 процента голосов избирателей, а Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) - 14,5 процента.

Ожидается, что уже 9 мая в стране стартуют переговоры по формированию нового правительства. Премьер-министром в результате может стать лидер ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски.

Результаты выборов определят путь страны в ЕС

Главная предвыборная дискуссия между ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ развернулась об условиях вступления Северной Македонии в Европейский союз. Болгария, уже являющаяся членом ЕС, выступила против начала переговоров со Скопье до тех пор, пока Северная Македония не закрепит в конституции статус болгарского меньшинства. Пендаровски готов был пойти на это, а вот ВМРО - ДПМНЕ согласна внести такие поправки только после того, как страна станет членом Евросоюза.

В июле 2022 года парламент в Скопье одобрил соглашение с Болгарией о признании болгарского меньшинства в Северной Македонии. Во время голосования депутаты от ВМРО - ДПМНЕ покинули зал заседаний в знак протеста.

В июне 2022 года парламент Болгарии одобрил компромиссное соглашение, которое предполагает защиту прав болгарского меньшинства в Северной Македонии путем конституционных поправок, а также обязательство Скопье поддерживать добрососедские отношения с Болгарией.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Страна в Европе сменила название ради вступления в НАТО и ЕС: чего добилась Северная Македония?

Страна в Европе сменила название ради вступления в НАТО и ЕС: чего добилась Северная Македония?

Целью Северной Македонии остается вступление в ЕС. Ради присоединения к НАТО и Евросоюза страна провела реформы и даже сменила название. Однако в данный момент ЕС не планирует расширяться. Как к этому отнеслись в Северной Македонии? Об этом премьер-министр страны Зоран Заев рассказал в интервью DW.
Политика5 ноября 2021 г.26:01 мин.
Министры иностранных дел Германии и Северной Македонии Анналена Бербок и Буяр Османи

ФРГ и Северная Македония поддержали ордер на арест Путина

ФРГ и Северная Македония поддержали ордер на арест Путина

Германия и Северная Македония всецело поддерживает Международный уголовный суд, заявили главы МИД стран.
Конфликты23 марта 2023 г.
Учения сил НАТО в Северной Македонии (фото из архива)

Северная Македония завершила тайную подготовку украинских военных

Северная Македония завершила тайную подготовку украинских военных

Северная Македония стала второй после Румынии балканской страной, которая предложила базы на своей территории для подготовки военнослужащих ВСУ.
Конфликты22 ноября 2023 г.
Показать еще