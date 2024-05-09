Выборы президента Северной Македонии выиграла оппозиционерка

Выборы президента Северной Македонии выиграла представительница крупнейшей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО - ДПМНЕ) Гордана Силяновска-Давкова. По результатам подсчета 79,2 процента бюллетеней она набирает 64,8 процента голосов избирателей, в то время, как ее конкурент, действующий президент Стево Пендаровски, - 29,2 процента. Об этом сообщила в ночь на четверг, 9 мая, Государственная избирательная комиссия страны.

Социал-демократ Пендаровски уже признал свое поражение. "Результаты ясны, но моя совесть чиста. По итогам я хочу поздравить победителей и пожелать им успешной работы в ближайшие пять лет", - заявил он.

В первом туре президентских выборов, который состоялся 24 апреля, Силяновска-Давкова набрала около 40 процентов голосов, а Пендаровски - менее 20 процентов.

Парламентские выборы тоже выигрывает оппозиция

Параллельно в Северной Македонии проходят парламентские выборы. На них побеждает коалиция "Твоя Македония", во главе которой также стоит ВМРО-ДПМНЕ. После обработки 78,2 процента бюллетеней она набирает 42,5 процента голосов избирателей, а Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) - 14,5 процента.

Ожидается, что уже 9 мая в стране стартуют переговоры по формированию нового правительства. Премьер-министром в результате может стать лидер ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски.

Результаты выборов определят путь страны в ЕС

Главная предвыборная дискуссия между ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ развернулась об условиях вступления Северной Македонии в Европейский союз. Болгария, уже являющаяся членом ЕС, выступила против начала переговоров со Скопье до тех пор, пока Северная Македония не закрепит в конституции статус болгарского меньшинства. Пендаровски готов был пойти на это, а вот ВМРО - ДПМНЕ согласна внести такие поправки только после того, как страна станет членом Евросоюза.

В июле 2022 года парламент в Скопье одобрил соглашение с Болгарией о признании болгарского меньшинства в Северной Македонии. Во время голосования депутаты от ВМРО - ДПМНЕ покинули зал заседаний в знак протеста.

В июне 2022 года парламент Болгарии одобрил компромиссное соглашение, которое предполагает защиту прав болгарского меньшинства в Северной Македонии путем конституционных поправок, а также обязательство Скопье поддерживать добрососедские отношения с Болгарией.