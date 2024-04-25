Исход выборов президента Северной Македонии решит второй тур

Центральной темой выборов президента Северной Македонии являются пути вступления страны в Евросоюз. После первого тура лидирует кандидат оппозиции. Второй тур намечен на 8 мая.

Гордана Силяновска-Давкова - кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО - ДПМНЕ) лидирует после первого тура президентских выборов в Республике Северная Македония. По итогам подсчета почти всех бюллетеней Силяновска-Давкова набирает примерно 40,1% голосов, сообщила государственная избирательная комиссия утром в четверг, 25 апреля.

Действующий президент страны Стево Пендаровски, которого поддерживает Социал-демократический союз Македонии, по предварительным результатам, отстает с большим отрывом: за него проголосовали около 19,9% избирателей. На третьем месте находится министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи - представитель албанского меньшинства, баллотирующийся от левоцентристского Демократического союза за интеграцию: он получил 13,4% голосов. Остальные кандидаты набрали менее 10 процентов голосов.

Таким образом, во второй тур выборов, который состоится 8 мая, вышли Гордана Силяновска-Давкова и Стево Пендаровски.

Явка избирателей, по официальным данным, составила 49% - на 8 процентных пунктов больше, чем в первом туре президентских выборов 2019 года.

Дискуссия о вступлении Северной Македонии в ЕС

Главной предвыборной темой в текущем году была дискуссия о возможности вступления Северной Македонии в Европейский Союз. Хотя и ВМРО - ДПМНЕ, и Социал-демократический союз Македонии выступают за членство страны в ЕС, обе партии по-разному видят условия, на которых может быть достигнуто присоединение к Евросоюзу.

Болгария, являющаяся членом ЕС, выступила против начала переговоров со Скопье до тех пор, пока Северная Македония не закрепит в конституции статус болгарского меньшинства. Стево Пендаровски готов поддержать такие поправки. В свою очередь ВМРО - ДПМНЕ настаивает на том, что их следует принимать уже после вступления страны в Евросоюз.

В июле 2022 года парламент в Скопье одобрил соглашение с Болгарией о признании болгарского меньшинства в Северной Македонии. Во время голосования депутаты от ВМРО - ДПМНЕ покинули зал заседаний в знак протеста.

В июне 2022 года парламент Болгарии одобрил компромиссное соглашение, которое предполагает защиту прав болгарского меньшинства в Северной Македонии путем конституционных поправок, а также обязательство Скопье поддерживать добрососедские отношения с Болгарией.