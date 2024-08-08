Зеленский объяснил смысл операции ВСУ в Курской области

Россия принесла войну на украинскую землю и "должна почувствовать, что ею сделано", заявил Владимир Зеленский. "Украинцы умеют добиваться своих целей", - подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 8 августа, вновь прямо не прокомментировал наступление ВСУ в Курской области, но заявил, что Россия принесла войну на украинскую землю и "должна почувствовать, что ею сделано". Он рассказал о трех "результативных" докладах главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, не приведя при этом каких-либо подробностей.

"Украинцы умеют добиваться своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна почувствовать, что ею сделано. Мы же стремимся как можно быстрее достичь своих целей в мирное время - в условиях справедливого мира", - сказал украинский президент.

Наступление ВСУ в Курской области

Агентство Reuters ранее отмечало, что украинские военные, по всей видимости, используют стратегию полного молчания относительно действий в Курской области.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "война - это ведь война, у которой свои правила и в которой агрессор всегда пожинает соответствующие плоды". Он также сообщил о "разрушении привычных форматов жизни" в России, в том числе в приграничных регионах.

По результатам наступления ВСУ в Курской области на вечер 8 августа, украинские войска, по данным российских Telegram-каналов, захватили участок приграничной территории РФ на глубину до 20 км и контролируют более десяти населенных пунктов, где закрепляются и готовятся к длительному удержанию занятой российской территории.