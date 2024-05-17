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Президент Украины призвал сограждан экономить электроэнергию

Павел Мыльников
17 мая 2024 г.

Энергодефицит из-за российских обстрелов и подготовка отопительного сезона требуют продуманного потребления электричества, заявил Владимир Зеленский, пообещав расширить защиту Украины системами ПВО.

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Полная луна над Харьковом в условиях отключения электричества
Харьков (март 2024 года)Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/IMAGO

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к согражданам с призывом экономить электроэнергию на фоне обстрелов энергоинфраструктуры. "После российских ударов наша энергетика потеряла существенную часть генерации. Требуется время для восстановления", - заявил глава государства в вечернем обращении к согражданам в пятницу, 17 мая.

Кроме того, Украина готовится к следующему отопительному сезону, что предполагает плановые ремонты и подготовку атомной генерации, указал Зеленский. Поэтому сейчас снова возникла потребность в рациональном и продуманном потреблении электричества, пояснил он. Энергетическим компаниям необходимо информировать население о текущих отключениях электричества, о пиковой нагрузке и о сознательном отношении к энергопотреблению, подчеркнул украинский лидер.

Киев работает над тем, чтобы обезопасить территорию страны с помощью систем противовоздушной обороны, отметил Зеленский. Украинская сторона указывает своим партнерам на необходимость большей защиты ПВО, добавил он.

Аварийные отключения электричества в Украине

Обстрелы объектов украинской энергоинфраструктуры с момента вторжения российских войск неоднократно приводили к аварийным отключениям электричества как в отдельных регионах, так и в масштабах страны. В частности, 18 мая с 19 до 24 часов по всей Украине будет действовать ограничение мощности для промышленных потребителей, сообщил национальный оператор энергетических систем "Укрэнерго".

Это вызвано последствиями пяти атак, совершенных со стороны России с 22 марта с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов, пояснили в компании. Из-за повреждений украинские электростанции не могут производить такой же объем электроэнергии, как до обстрелов. Ограничения 18 мая не коснутся населения, заверили в "Укрэнерго".

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