По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

Ощутимый дефицит электроэнергии в системе и рост потребления из-за похолодания вызвали отключения по всей стране, заявили в "Укрэнерго". В тот же день вновь был обстрелян Харьков.

По всей Украине во вторник, 14 мая, произошли контролируемые аварийные отключения электроэнергии, вызванные значительным энергодефицитом в системе и ростом потребления электричества в вечерние часы из-за похолодания. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале украинского национального оператора энергетических систем "Укрэнерго".

Отмечается, что прибегнуть к экстренным мерам пришлось "на фоне негативных последствий предыдущих обстрелов объектов энергетики". Как заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, "ориентировочно до 10 процентов потребителей отключено до конца суток". "Привлеченного импорта электроэнергии, аварийной помощи и применения ограничений для промышленности оказалось недостаточно для балансировки системы", - также подчеркивается в сообщении.

Введенные ограничения касаются как промышленных потребителей, так и населения, при этом энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается. Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать на протяжении всех суток и 15 мая.

Днем был вновь обстрелян Харьков

Ранее в тот же день массированному обстрелу с воздуха был подвергнут город Харьков. "Сегодня противник среди бела дня нанес 7 авиаударов по жилому сектору Харькова", - говорится в Telegram-канале главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова. По его словам, в результате российского обстрела пострадали не менее 18 человек, среди раненых - 12-летняя девочка, находящаяся в состоянии средней тяжести.

Российские обстрелы украинской энергоинфраструктуры

На протяжении последних нескольких месяцев войска РФ систематически наносят воздушные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. 13 мая украинское министерство энергетики предостерегло о возможных аварийных ограничениях в потреблении электроэнергии для промышленных потребителей на фоне значительных разрушений энергообъектов.

В свою очередь, исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахаров заявил 12 мая, что россияне начали повторно обстреливать энергоблоки, которые энергетики вернули в работу после предыдущих массированных атак, при этом было повреждено почти 40 процентов мощностей украинской энергосистемы.



8 мая сообщалось, что российские войска атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Ранее, в апреле, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в результате этих ударов страна потеряла 7 гигаватт мощностей для генерации электричества, при этом нанесены убытки более чем в 1 миллиард долларов.