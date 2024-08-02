США признательны союзникам за роль в обмене заключенными

Обмен заключенными между Россией и Западом стал "тяжелым испытанием" для союзников Вашингтона, указал Байден. Президент США выделил усилия канцлера Германии Шольца, назвав его "невероятным".

Президент США Джозеф Байден выразил признательность странам-союзницам за их участие в масштабном обмене заключенными между Россией и государствами Запада. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) "был невероятен", подчеркнул глава Белого дома в беседе с журналистами на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд в ночь на пятницу, 2 августа.

Обмен стал "тяжелым испытанием" для союзников Вашингтона, указал Байден. Так, Германии и Словении пришлось принимать решения, которые "противоречили их непосредственным интересам", пояснил он. Любляна присоединилась к схеме обмена "в последнюю минуту", отметил президент США.

Словения выдала РФ супругов Артема и Анну Дульцевых, представившихся Людвигом Гишем и Марией Розой Майер Муньос, признавших вину в шпионаже на Россию и приговоренных словенским судом к одному году и семи месяцам лишения свободы. Этот срок они отбыли в предварительном заключении. Германия передала российской стороне предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному сроку за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Белый дом призвал изучить рекомендации по поездкам за рубеж

"Альянсы имеют значение", - подчеркнул Байден. Союзники Соединенных Штатов "выступили и рискнули ради нас", добавил он. В то же время глава Белого дома призвал сограждан обратить внимание на рекомендации Вашингтона по поездкам в ту или иную страну.

В свою очередь вице-президент США Камала Харрис указала, как важно иметь главу государства, который понимает значимость дипломатии и укрепления союзов. "Это необыкновенный день", - добавила она.

Обмен заключенными между Россией и Западом

Масштабный обмен заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада состоялся 1 августа в столице Турции Анкаре. РФ передала 16 человек, в том числе помилованного в Беларуси гражданина Германии. В РФ вернулись 10 человек - российские шпионы и двое их детей, кибермошенники и киллер ФСБ.

Поздним вечером 1 августа 13 человек, освобожденных российской стороной, прилетели из Анкары в аэропорт Кельн / Бонн в Германии. Спустя несколько часов в США приземлился самолет с еще тремя освобожденными РФ в рамках обмена.