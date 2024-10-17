Президент США Джо Байден прибыл в Берлин с рабочим визитом

В ходе рабочего визита президента США в ФРГ также должна пройти встреча в формате "четверки" с участием Байдена, Шольца, Макрона и Стармера.

Самолет президента США Джо Байдена с позывным Air Force One приземлился в аэропорту Берлин-Бранденбург поздним вечером в четверг, 17 октября. Согласно программе визита, 18 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) примет главу американского государства в своей резиденции - дворце Бельвю. При этом Байден будет торжественно награжден высшей государственной наградой ФРГ - Большим крестом особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

Анонсируя это событие, канцелярия президента ФРГ указала, что таким образом будут отмечены заслуги Джо Байдена в деле укрепления германо-американской дружбы и трансатлантического альянса, которые за прошедшие пять десятилетий усиливались во многом благодаря Байдену и особенно на фоне агрессии России против Украины. Джо Байден станет первым после Джорджа Буша-старшего (занимавшего должность президента США с 1989 по 1993 годы. - Ред.) президентом США, который получит высшую государственную награду Германии.

Программа визита Джо Байдена в Германию

Ожидается, что 18 октября Джо Байден проведет встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Ранним вечером он вылетит обратно в Соединенные Штаты. Таким образом, его визит в Германию продлится менее 24 часов.

Как сообщил ранее Белый дом, в Берлине также должна пройти встреча в формате "четверки" с участием Джо Байдена, Олафа Шольца, а также президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. "Главной темой переговоров Байдена в Берлине, скорее всего, станет поддержка Украины в оборонительной войне против России", - пишет агентство AFP. Кроме того, судя по всему, лидеры обсудят эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Отложенный визит Байдена в Германию

Первоначально Байден планировал прибыть в Германию 10 октября с трехдневным государственным визитом, в ходе которого он должен был, кроме прочего, принять участие во встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн, в земле Рейнланд-Пфальц. Однако Байден, который покинет пост главы американского государства в январе 2025 года, отложил этот визит из-за урагана "Милтон", который в то время приближался к побережью Флориды.

Последний государственный визит президента США в ФРГ состоялся в 1985 году, когда Рональд Рейган посетил Бонн, Битбург и Берген-Бельзен. После этого визиты американских президентов в Германии проходили лишь на рабочем уровне.