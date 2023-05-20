Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways

По словам Зурабишвили, авиакомпанию интересует только обогащение, и для достижения своих целей она хочет "воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части нашего населения".
"Я воздержусь от использования борта до тех пор, пока он находится в руках Georgian Airways, чтобы не обогащать компанию", - сказала президент на брифинге, призвав сограждан присоединиться к бойкоту.
Критика прямого авиасообщения Грузии с Россией
Прямые рейсы из России в Грузию были запрещены Москвой с 2019 года. 10 мая 2023 года Владимир Путин отменил этот запрет. В этот же день был отменен визовый режим для граждан Грузии.
Зурабишвили назвала решения Путина "очередной российской провокацией", заявив, что возобновление прямого авиасообщения неприемлемо, пока РФ ведет войну в Украине и оккупирует грузинскую территорию.