 Президент ФРГ почтил память жертв национал-социализма | Новости из Германии о Германии | DW | 26.01.2022

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Германия

Президент ФРГ почтил память жертв национал-социализма

Франк-Вальтер Штайнмайер посетил мемориальный комплекс Заксенхаузен и возложил венок в память о жертвах национал-социализма.

Мемориальный комплекс на месте бывшего концлагеря Заксенхаузен

Мемориальный комплекс на месте бывшего концлагеря Заксенхаузен

Накануне Дня памяти жертв Холокоста президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в среду, 26 января, посетил мемориальный комплекс Заксенхаузен в Ораниенбурге, где возложил венок в память о жертвах национал-социализма.

В памятном мероприятии участвовали также премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке (Dietmar Woidke), председатель земельного парламента (ландтага) Ульрике Лидтке (Ulrike Lidtke) и министр культуры Бранденбурга Манья Шюле (Manja Schüle).

О концентрационном лагере Заксенхаузен

С 1936 по 1945 годы в концентрационном лагере Заксенхаузен оказались в общей сложности более 200 тысяч узников, в том числе противники нацистского режима, евреи, цыгане, гомосексуалы и военнопленные. Там их подвергали унижениям и пыткам. Десятки тысяч человек не пережили заключение.

16 августа 1945 года в Заксенхаузен из окрестностей города Вернойхена был переведен советский Спецлагерь №7. С начала 1990-х годов эта дата отмечается бывшими заключенными и их родственниками как День памяти жертв спецлагеря.

На сайте мемориала сказано: "Через советский спецлагерь в Заксенхаузене, до его закрытия весной 1950 года, прошло около 60 000 человек. 12 000 из них умерли от голода и болезней. В лагере содержались в основном мелкие функционеры нацистских организаций, но были и представители администрации, полиции, юстиции и промышленности, а также члены СС, работавшие в концентрационных лагерях. Среди заключенных находились и неугодные по политическим причинам, и произвольно арестованные люди, а также лица, осужденные советскими военными трибуналами, - мужчины и женщины, пожилые и юные, люди с нацистским прошлым и без него".

День памяти жертв Холокоста

27 января 1945 года советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим. С 1996 года 27 января отмечают в Германии как национальный День памяти. С 2005 года эта дата также считается международным Днем памяти жертв Холокоста.

Смотрите также:

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Крематорий

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 38:12

Что сказал президент ФРГ о нападении нацистской Германии на СССР. Полная версия на русском языке.

Ссылки в интернете

Информация о концлагере Заксенхаузен

Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen

Аудио- и видеофайлы по теме

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