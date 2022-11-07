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Президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули НиинистёФото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa/picture alliance
КонфликтыФинляндия

Ниинистё: У Финляндии нет планов размещать ядерное оружие

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Ядерное оружие является средством профилактики, но не самоцелью, заявил Саули Ниинистё. Он также призвал не обрывать диалог с Москвой ради достижения мира.

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Финляндия не планирует размещатьядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО, заявил президент этой страны Саули Ниинистё. "После вступления в альянс Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие на свою территорию, и нет никаких признаков того, что кто-либо предлагает его финнам", - заявил он журналистам в понедельник, 7 ноября.

Ядерное оружие является важной составляющей реализуемой НАТО стратегии сдерживания и тем самым "средством профилактики, а не самоцелью", цитирует его слова издание Yle. Он добавил, что ядерную войну нельзя выиграть, а значит, она никогда не должна начаться.

Ниинистё поддержал усилия по диалогу с Москвой

Кроме того, президент Финляндии призвал ради достижения мира и прекращения гибели людей приложить усилия для сохранения контакта с Москвой и поддержал соответствующие шаги президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). Конца войны в Украине пока не видно, ни одна из сторон не идет на компромисс в отношении своих исходных позиций, добавил он. Ниинистё подчеркнул, что Украина имеет право защищать свою территориальную целостность, а РФ не имела права вторгаться в соседнее государство.

Одновременно он сообщил, что процесс вступления Финляндии в Североатлантический альянс завершится "в разумные сроки", не уточнив при этом, когда именно это может произойти. Ниинистё также заверил, что его страна не меняет свою позицию из-за требований Анкары. Финляндия помогала критикуемым турецкими властями курдским организациям и продолжит эту деятельность, добавил он.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия весной 2022 года отказались от традиционного нейтралитета на фоне военного вторжения России в Украину и подали заявления на вступление в НАТО. Альянс запустил процедуру приема двух стран в НАТО в июне, после того как Анкара сняла возражения против присоединения Швеции и Финляндии к блоку. Турция требовала от Хельсинки и Стокгольма выдачи предполагаемых курдских экстремистов и подозреваемых в причастности к попытке госпереворота 2016 года.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Швецию в невыполнении данных обещаний. 5 ноября стало известно, что новое правительство Швеции откажется от поддержки курдов ради вступления в НАТО. Стокгольм дистанцируется от курдского ополчения в Сирии, чтобы получить одобрение Турции на членство в НАТО, заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём. На начало ноября 28 из 30 государств - членов НАТО, в том числе Германия, согласились на прием Финляндии и Швеции. После ратификации документов всеми участниками альянса обе североевропейские страны будут защищены статьей 5 Устава НАТО, закрепляющей принцип коллективной обороны.

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