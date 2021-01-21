Премия "Редколлегия" отметила фильм "Дворец для Путина"

"Центральным медийным событием января 2021 года и, возможно, последних нескольких лет" назвали снятый командой Навального фильм "Дворец для Путина" в жюри премии "Редколлегия". Заявление жюри опубликовано на сайте премии в пятницу, 26 февраля.

Как сказано в тексте, "жюри премии "Редколлегия" особо отмечает фильм-расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки", сделанный Георгием Албуровым, Алексеем Навальным и Марией Певчих". "Отталкиваясь от ранее известных фактов, и архивных данных, авторы провели масштабное дополнительное расследование организационной и финансовой структуры, которая потребовалась для сокрытия истинных источников финансирования и реальных владельцев уникального сооружения", - подчеркивается в заявлении.

Фильм посмотрели более 26% россиян

Отмечается, что "раскрытая схема взаимоотношений финансовых доноров строительства обладает особой ценностью для дальнейших расследований, и уже была использована для развития темы другими медиа". Фильм, набравший более 113 млн просмотров в YouTube, "посмотрели - по самым консервативным и придирчивым подсчетам - более 26% взрослого населения России".

Независимая премия "Редколлегия" учреждена благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России. Члены жюри выбирают лауреатов ежемесячно. В состав жюри входят Дмитрий Бутрин, Максим Кашулинский, Дмитрий Колезев, Елена Мясникова, Элла Панеях, Сергей Пархоменко, Максим Солюс, Юлия Таратута и Максим Трудолюбов.

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