Премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдачу виз россиянам

На 167-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 9 августа (время московское).

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Несмотря на ужесточение закона об улучшении исполнения санкций, российские олигархи до сих пор не предоставили информацию о своих активах в Германии. Ни Немецкий федеральный банк (бундесбанк), ни Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля пока не получали никаких сведений, отмечается в ответе министерства экономики ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Кристиана Гёрке (Christian Görke). Попавшие под санкции после нападения на Украину лица - в том числе несколько российских олигархов - должны предоставить данные о своих активах в Германии.

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Украинские военнопленные, погибшие в российской колонии в Еленовке, могли быть убиты при помощи реактивного пехотного огнемета РПО "Шмель". Такое мнение в интервью изданию "Украинская правда" высказал исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий. По словам военного, при применении "Шмеля", "человек сгорает за считанные секунды. "Просто спланированная акция. Об этом говорит и то, что там не пострадал ни один работник колонии. Такого тоже не может быть", - заявил Надточий.

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Из украинского порта Черноморск вышли еще два судна с продовольствием. Как сообщило министерство инфраструктуры Украины, балкер Ocean Lion должно доставить 64,7 тыс. тонн кукурузы в Южную Корею, судно Rahmi Yaggi перевезет около 5,3 тыс. тонн подсолнечного масла в Турцию.

Премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдачу виз россиянам

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала прекратить выдачу туристических виз россиянам на поездки в страны Европейского Союза. "Посещение Европы – это привилегия, а не право человека. Пора прекратить туризм из России уже сейчас", – написала политик в своем Twitter.

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За последний месяц военных действий в Донецкой области российским войскам не удалось захватить весь регион. Самым успешным направлением, по данным разведки Великобритании, может считаться Бахмут, где за это время россияне смогли продвинуться примерно на десять километров. На других направлениях успехи гораздо скромнее. Несмотря на многочисленные попытки прорвать украинскую оборону, продвинуться более чем на три километра им не удалось, - отмечается в ежедневной сводке министерства обороны Великобритании.

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Самоходная гаубица PzH2000

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) поддерживает осуществляемые правительством ФРГ поставки вооружений Украине. "Самоходные гаубицы, которые мы поставили, превосходны", - заявила она в подкасте "Heute wichtig" журнала Stern. Тот факт, что поставленные гаубицы уже имеют признаки износа, она объяснила их частым использованием. "Самоходные гаубицы ведут непрерывный огонь. И каждое оружие, ведущее непрерывный огонь, должно обслуживаться в промежутках между стрельбой. Поэтому эксперты также поддерживают контакт с Бундесвером. В этом нет ничего необычного, и это не говорит против самоходной гаубицы 2000". Поэтому Украине на самом деле нужно в два раза больше самоходных гаубиц.

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По данным Федерального ведомства по радиационной защите (BfS) Германии, утечки радиации на Запорожской АЭС или ее проникновения на территорию ФРГ не зафиксировано. "Нет никаких признаков того, что в Украине могли быть высвобождены радиоактивные вещества", - сообщило ведомство. Немецкие эксперты пока не видят острой опасности выброса радиоактивных веществ, но разделяют озабоченность в связи с необходимостью постоянной безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, говорится в сообщении.

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За минувшие сутки российские войска десять раз пытались штурмовать населенные пункты на административной границе Луганской области. Бойцам ВСУ удалось отбить атаки противника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, шахты Луганщины из-за принудительной мобилизации находятся на грани закрытия.

ISW: Российские войска используют плохо обученные подразделения

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В составе российских войск для контроля временно оккупированных территорий Украины могут все чаще использоваться плохо обученные подразделения, состоящие, например, из заключенных. Об этом сообщается в очередном отчете экспертов американского Института изучения войны ISW. По их мнению, недавно мобилизованные российские батальоны, вероятно, хуже подготовлены, менее профессиональны и более жестоки по отношению к оккупированному населению, чем даже призывники.

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Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев готовы поставить Украине зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS. По словам заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Кола, в новом пакете помощи есть ракеты AMRAAM для NASAMS, поставки самих NASAMS уже готовятся.

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Сентябрь и октябрь могут стать переломным периодом в войне, считает глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. "Украинское контрнаступление ожидается, но для этого нужно оружие немедленно, в большом количестве. Все ждут наступления, потому что его успех создал бы ситуацию, при которой можно было бы вести какие-то переговоры, мирные или хотя бы о прекращении огня. Ничего подобного пока не происходит. Все указывает на то, что следующие два месяца могут стать решающими", - заявил Солох в интервью изданию PolsatNews.

Владимир Зеленский: Запад должен закрыть границы для россиян

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Владимир Зеленский

Западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post. По его словам, все ранее введенные санкции против России являются слабыми по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей. "Самые важные санкции - это закрыть границы, потому что россияне захватывают чужую территорию, - подчеркнул Зеленский. - Пусть они живут в собственном мире, пока не поменяют свою философию".

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По сообщению российского агентства ТАСС, ссылающегося на источник в самопровозглашенной "ДНР", один из десяти бойцов украинской "диверсионно-штурмовой группы" "Медведи", взятых в плен на "Азовстали", умер в СИЗО "ДНР". По словам источника, на которого ссылается агентство, причиной смерти заключенного стали "осложнения хронических заболеваний из-за наркозависимости".

Латвия вновь получает газ из России

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Латвия снова получает газ из России - сообщает РБК со ссылкой на данные латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. Как сообщается, газ из РФ поступает в странучерез находящуюся в Эстонии газоизмерительную станцию "Лухамаа".

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В США выдали ордер на изъятие самолета Airbus A319-100, принадлежащего, как заявляет американский Минюст, депутату-единороссу Андрею Скочу. Скоч находится под американскими санкциями с 2018 года в связи с вероятным нарушением закона о борьбе с отмыванием денег. Весной 2022 года санкции против него были расширены. Состояние депутата и его семьи Forbes в 2022 году тоценил в 4,7 млрд долларов.

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Бывший редактор "Первого канала" Марина Овсянникова оштрафована Черемушкинским судом Москвы на 40 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ. Ранее за аналогичное правонарушение на нее был наложен штраф в 50 тыс. руб. После двух административных наказаний против Овсянниковой может быть возбуждено уголовное дело.

Пентагон: В Украине убиты или ранены до 80 тысяч россиян

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По оценкам министерства обороны США, в войне России против Украины РФ потеряла убитыми или ранеными от 70 до 80 тысяч человек. По словам высокопоставленного представителя Пентагона Колина Каля, российская армия понесла колоссальные потери, потому что Вооруженные силы Украины хорошо функционируют и получают большую поддержкуот западных стран. Каль охарактеризовал развязанную Россией войну как "самый интенсивный конфликт в Европе с применением конвенционального оружия со времен Второй мировой войны". Актуальной информации от официальных органов РФ о количестве погибших в Украине россиян нет.

В настоящее время Каль видит преимущество на стороне украинцев. С его точки зрения, ВСУ превосходят россиян в плане боевого духа и готовности сражаться. Для украинцев "на карту поставлено очень многое. Они борются за выживание своей страны", сказал представитель Пентагона. По его мнению, президент РФ Владимир Путин не достиг ни одной из своих целей в Украине. "Его главной целью было захватить всю страну, добиться смены власти в Киеве и уничтожить Украину как независимую, суверенную и демократическую нацию. Ничего этого не произошло", - подчеркнул Каль.

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"После российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а страна-агрессор должна быть наказана за преступления", - подчеркнул в своем новом обращении президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, "только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченного и его международно-правовая ответственность" за содеянное могут предотвратить новую войну. "Защищая нашу страну, мы автоматически защищаем всех, кому уже угрожало государство-террорист", - подчеркнул Зеленский.

Хроника событий 8 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 августа 00.00 - 13.59 >>>

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