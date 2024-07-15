Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку

Кая Каллас займет должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Ее отставка с поста премьер-министра Эстонии была запланирована.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в понедельник, 15 июля, подала в отставку в связи с переходом на новую работу - она займет пост верховного представителя Европейского Союза по внешней политике и безопасности. Ранее она была номинирована на пост главы внешнеполитического ведомства ЕС.

Кандидатуру Каи Каллас еще должен утвердить Европарламент, но коалиция, которая будет формировать новый состав Еврокомиссии, располагает необходимым большинством, поэтому назначение Каллас на пост главы европейской дипломатии не вызывает сомнений. Вместе с Каей Каллас в отставку ушло и все правительство Эстонии.

До формирования нового кабинета министров Каллас будет исполнять обязанности премьера. Ожидается, что состав правящей коалиции в Эстонии не изменится и либеральная Партия реформ, которую представляет Каллас, номинирует кандидата в премьеры. По всей видимости, им станет Кристен Михал.

Критика войны России против Украины

Кая Каллас вступила в должность премьер-министра Эстонии в 2021 году. Как и другие руководители стран Балтии, она резко критикует Россию за войну против Украины и последовательно поддерживает Украину в сфере обороны и в других областях.

Однако в прошлом году эстонские журналисты выяснили, что компания супруга Каи Каллас - Арво Халлика продолжала поставлять товары в Россию и после начала российского вооруженного вторжения в Украину. Каллас тогда отказалась уйти в отставку, подчеркнув, что не имела никакого отношения к деятельности компании мужа.

Полиция безопасности Эстонии пришла к выводу, что санкционный режим против России нарушен не был и претензий с точки зрения закона к деятельности Халлика нет. Сам Халлик пообещал, что избавится от акций компании и уйдет с занимаемых в ней постов.