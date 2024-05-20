Каллас: Гибель инструкторов НАТО не приведет к войне с РФ

По словам премьера Эстонии, гибель западных инструкторов в Украине не будет автоматически поводом для войны с Россией. Это не станет основанием для задействования статьи 5 Договора НАТО, пояснила Кая Каллас.

Члены НАТО не должны опасаться, что отправка военных инструкторов в Украину и их гибель в этой стране могут привести к конфликту с Россией, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. "Атака на обучающий персонал не приведет в действие статью 5 договора НАТО о коллективной обороне", - сказала она в интервью британской газете Financial Times , обнародованном в понедельник, 20 мая.

"Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто послал своих людей, скажут: "Это пятая статья. Давайте разбомбим Россию". Это не так работает. Это не автоматически. Так что эти опасения необоснованны", - подчеркнула Каллас. Она отметила, что "есть страны, которые уже готовят солдат на местах", и они делают это "на свой страх и риск".

"Отправляя людей для помощи в Украину, власти осознают, что в стране идут военные действия и направленные туда военные попадают в зону риска", - добавила она. Касательно отправки войск в Украину, Кая Каллас отметила, что в Эстонии для такого шага требуется одобрение парламента. "Это открытая общественная дискуссия, но я думаю, что мы не должны ничего исключать прямо сейчас", - сказала она.

Дискуссии вокруг отправки войск НАТО в Украину

Дискуссии по поводу возможности отправки войск стран НАТО в Украину оживились после того, как в конце февраля подобный сценарий не исключил президент Франции Эмманюэль Макрон. Большинство государств альянса и его руководство заявили об отсутствии таких планов. В то же время в некоторых странах, в том числе в Финляндии, Польше и государствах Балтии, не стали исключать подобный сценарий в долгосрочной перспективе.

На этом фоне СМИ сообщали, что в Украине уже действуют западные военные в качестве инструкторов, об этом говорили и российские власти. Макрон называл два условия для отправки войск НАТО в Украину - прорыв обороны и запрос Киева.

Президент Владимир Зеленский в марте исключал необходимость присутствия иностранных войск в Украине, но в начале мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что время для ввода западных армий может настать.

Возможные функции сил НАТО в Украине

По мнению экспертов, силы НАТО могли бы взять на себя такие задачи, как охрана границы с Беларусью и побережья Черного моря, логистика и управление противовоздушной обороной, чтобы высвободить украинских военных для участия в боях.

The New York Times 16 мая написала, что НАТО все ближе к решению об отправке военных на Украину для ускорения обучения украинских солдат в связи с продвижением войск РФ. За последние десять дней российские войска захватили более десятка населенных пунктов в Харьковской области. Москва связывает это с созданием буферной зоны из-за обстрелов российской территории, в частности Белгорода.

В Кремле подчеркивали, что присутствие военных НАТО в Украине неизбежно приведет к конфликту с Россией. В начале мая пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что вмешательство альянса в конфликт несет "огромную опасность".