AFP: РФ заняла за неделю в Украине 278 квадратных километров

С начала вторжения в соседнее государство в феврале 2022 года, по оценке ISW, Россия захватила 65 300 квадратных километров, или 12% территории Украины.

Российские войска, ведущие наступление под Харьковом, за неделю захватили 278 квадратных километров территории Украины. Такую оценку публикует агентство AFP в четверг, 16 мая.

Отмечается, что журналисты опирались на данные американского Института исследования войны (ISW), согласно которым в ходе наступления под Харьковом за период с 9 мая по 15 мая Украина уступила 257 квадратных километров своей территории. Еще 21 квадратный километр российские войска заняли в сумме на других участках фронта, в частности, за счет села Работное на юге Украины.

Таким образом, продвижение российской армии в Украине за неделю стало самым существенным с декабря 2022 года, констатирует AFP. Всего же с начала вторжения в соседнее государство в феврале 2022 года, по оценке ISW, Россия захватила 65 300 квадратных километров, или 12% территории Украины. Аннексированный в 2014 Крым в этих расчетах не учитывается, уточняется в публикации.

Наступление РФ в Харьковской области

Российская армия начала наступление в Харьковской области утром 10 мая. К 16 мая ВС РФ удалось занять около десятка населенных пунктов в регионе. Среди них - Плетеневка и Гатище к северу от Волчанска, а также Борисовка, Огурцово, Пыльная и Стрелечья.

Вечером 14 мая Генштаб ВСУ написал в Facebook, что украинские подразделения на фоне штурмовых действий противника "совершили маневр и переместились на более выгодные позиции" "для сохранения жизни военнослужащих и чтобы избежать потерь".

16 мая Минобороны РФ сообщило в Telegram , что подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям формирования "Кракен" и "Иностранного легиона", живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск Харьковской области.

"Кроме того, отражены две контратаки в районах населенных пунктов Старица и Глубокое Харьковской области", - указывают в российском оборонном ведомстве.

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов написал 16 мая в Telegram, что с начала суток подразделения украинских войск "успешно отбили четыре атаки противника на направлениях Пыльная - Липцы, Лукьянцы - Слобожанское, Пыльная - Слобожанское, Муром - Старица".