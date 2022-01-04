Представители ФРГ и Франции свяжутся с Киевом перед переговорами в Москве

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак проведет телефонные переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером (Jens Plötner) и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном перед их поездкой в Москву. Об этом во вторник, 4 января, DW сообщила пресс-секретарь руководителя офиса президента Украины Дария Заривна.

Также в офисе президента Украины отметили, что участие Ермака в переговорах заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, который является ключевым переговорщиком Кремля по вопросу урегулирования на Донбассе, с советниками лидеров Германии и Франции 6 января в Москве не запланировано. О повестке дня встречи усеченного нормандского формата, которая пройдет по инициативе российской стороны, не сообщается.

Ряд переговоров на высшем уровне по Украине

С 4 по 6 января в Украине с первым международным визитом в 2022 году находится глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Его первый зарубежный визит в этом году "подчеркивает решительную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием войск и гибридными действиями России", сообщила Европейская внешнеполитическая служба.

5 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) отправится в Вашингтон для переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Одной из тем обсуждения будет также потенциальная угроза эскалации ситуации на границе РФ и Украины.

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся 7 января на внеочередную виртуальную конференцию, чтобы обсудить ситуацию на украинско-российской границе, а также требования Москвы в сфере безопасности. Эти же темы будут подняты на ожидаемом 12 января заседании Совета НАТО - Россия, которое пройдет впервые за последние два с половиной года.

Перед этим, как ожидается, 10 января в Женеве представители США и России проведут переговоры по "напряженной ситуации вокруг Украины" и контролю над ядерными вооружениями.

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