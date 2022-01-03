 Представители России, ФРГ и Франции проведут 6 января встречу по Украине | Новости из Германии о России | DW | 03.01.2022

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Россия

Представители России, ФРГ и Франции проведут 6 января встречу по Украине

Встреча в Москве состоится по инициативе России. Об участии в ней представителей Украины ничего неизвестно. В тоже время  Жозеп Боррель посетит Украину и лично побывает на линии разграничения.

Украинские солдаты на российско-украинской границе

Украинские солдаты на российско-украинской границе

В Москве 6 января состоится встреча спецпредставителей стран "нормандского формата" по Украине. Как сообщило в понедельник, 3 января, агентство ТАСС со ссылкой на администрацию президента РФ, во встрече примут участие заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер (Jens Plötner) и дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн.

Об участии Украины во встрече, которая пройдет по приглашению России, ничего неизвестно. Также как и о повестке дня переговоров.

"Нормандский формат" - переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины с участием России, Украины, ФРГ и Франции -  существует с июня 2014 года. Основой урегулирования считаются минские соглашения и согласованный к ним в феврале 2015 года комплекс мер по их исполнению. Последняя встреча в "нормандском формате" на  уровне глав государств, в которой участвовали Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский и Ангела Меркель (Angela Merkel), прошла в конце 2019 года в Париже.

Боррель посетит линию разграничения в Донбассе

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины. "Визит главы европейской дипломатии имеет целью засвидетельствовать поддержку нашего государства со стороны ЕС на фоне агрессивных действий Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

5 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель посетят линию разграничения в Луганской области, где ознакомятся с актуальной ситуацией в зоне конфликта. "Это будет первая поездка высокого представителя ЕС в Донбасс с момента начала российской агрессии против Украины", - подчеркнули в МИД Украины.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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