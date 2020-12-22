Обострение на границе России и Украины: что это было?

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Стягивание российских войск к границе Украины спровоцировало очередную напряженность в отношениях между Западом и Россией. Сергей Елкин о том, кому и зачем это понадобилось.
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Итоги выступления президента РФ подводят в немецкой прессе. Некоторые журналисты услышали в словах Путина шанс на сотрудничество с Западом, другие не ждут разрядки напряженности на границе с Украиной.
Владимир Путин - президент РФ и по совместительству историк - преследует цель любой ценой вернуть Украину под контроль Москвы. Что это уже невозможно, он, похоже, не понимает, считает Сергей Руденко.