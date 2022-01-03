 Глава дипломатии ЕС посетит Украину в знак поддержки в конфликте с Россией | Новости из Германии об Украине | DW | 03.01.2022

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Украина

Глава дипломатии ЕС посетит Украину в знак поддержки в конфликте с Россией

В ходе визита 4-6 января Жозеп Боррель посетит линию соприкосновения в Донбассе и встретится с представителями украинского правительства. Это будет его первая зарубежная поездка в новом году.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель совершит визит в Украину в знак поддержки Киева в связи с наращиванием на границе военной мощи России. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК) в понедельник, 3 января.

В ходе визита, который состоится 4-6 января, Боррель в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сначала посетит линию соприкосновения на востоке Украины. После этого он планирует отправиться в Киев, где проведет переговоры с представителями украинского правительства.

Это будет первая заграничная поездка главы европейской дипломатии в новом году, она "подчеркивает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями", пишет ЕК.

В пресс-службе МИД Украины сообщили, что визит Борреля "имеет целью засвидетельствовать поддержку нашего государства со стороны ЕС на фоне агрессивных действий Российской Федерации". "Это будет первая поездка высокого представителя ЕС в Донбасс с момента начала российской агрессии против Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Переговоры вокруг Украины

Ожидается, что 10 января Россия и США проведут в Женеве переговоры на тему Украины и контроля над вооружениями. Спустя два дня, 12 января, должны состояться переговоры по вопросам безопасности в Европе в формате Совета НАТО - Россия. На 13 января запланирована встреча в формате РФ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Боррель ранее заявлял, что Евросоюз хочет принять участие в переговорах между США и Россией по деэскалации напряженности на российско-украинской границе и вопросам безопасности. "Мы не хотим и не можем себе позволить быть посторонними зрителями, через голову которых принимаются решения", - сказал он немецкому изданию Die Welt.

В середине декабря на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе Москва направила Вашингтону и странам-членам Североатлантического альянса список требований по вопросам безопасности. Они подразумевают, в частности, получение письменных гарантий того, что НАТО не будет вести расширение на восток и не примет в свой состав Украину.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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