 Контактная группа условилась возобновить режим тишины в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 22.12.2021

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Украина

Контактная группа условилась возобновить режим тишины в Донбассе

По итогам заседания ТКГ "достигнуто понимание о возможности возобновления режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе", указали в офисе Зеленского. 

Украинские военные на востоке Украины

Украинские военные на востоке Украины (фото из архива)

"Достигнуто понимание о возможности возобновления режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе", -  об этом по итогам заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду, 22 декабря, сообщили в офисе президента Владимира Зеленского.

"Впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить режим тишины на линии соприкосновения", - отметил первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе Андрей Костин.

Киев увидел готовность к прекращению огня

"Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны", - подчеркнул Костин. По его словам, эта мера особенно важна с учетом предстоящих зимних праздников. Способность гарантировать стопроцентное выполнение соответствующих обещаний и реализовать договоренности по усилению режима прекращения огня, согласованные 22 июля 2020 года, будет означать возможность пройти путем мира и по ряду других необходимых пунктов, уверен первый заместитель главы украинской делегации.

Усугубление ситуации на линии соприкосновения

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками ТКГ. Несмотря на договоренности об этих мерах, с конца февраля 2021 года в Донбассе наблюдается обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились перестрелки.

Ситуация усугубилась еще больше в середине октября, после удержания наблюдателей специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в гостинице в Горловке, подконтрольной сепаратистам из так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР").

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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