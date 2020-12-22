 ЕС хочет участвовать в переговорах США и РФ о безопасности | Новости из Германии о Европе | DW | 29.12.2021

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Европа

ЕС хочет участвовать в переговорах США и РФ о безопасности

Решения о безопасности в Европе не могут приниматься двумя сторонами без учета ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, назвав некоторые условия Москвы неприемлемыми.

Глава европейской дипоматии Жозеп Боррель

Глава европейской дипоматии Жозеп Боррель

Евросоюз хочет принять участие в переговорах между США и Россией по деэскалации напряженности на российско-украинской границе и вопросам безопасности. "Мы не хотим и не можем себе позволить себе быть посторонними зрителями, через голову которых принимаются решения", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель немецкому изданию Die Welt, которое выйдет в свет в среду, 29 декабря.

По словам Борреля, "если Москва в январе хочет начать обсуждения архитектуры безопасности в Европе и говорить о гарантиях безопасности, то это не те обстоятельства, которые касаются только Америки и России". "ЕС должен присутствовать на этих переговорах, такие переговоры только тогда будут иметь смысл, если они пройдут в тесной координации и при участии ЕС", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Условия Москвы "неприемлемы"

Москва хотела бы иметь такую ситуацию, когда две стороны "разделяют между собой сферы влияния" без учета ЕС. "Мы никогда с этим не согласимся", - заверил Боррель. Он так же подверг критике "совершенно неприемлемые условия, прежде всего, если учитывать Украину", выдвигаемые Москвой вместе с ее призывами к гарантиям безопасности и нерасширению НАТО на восток. Право любого государства самому решать, входить или не входить в какие-либо альянсы, не может становиться предметом дискуссий, отметил представитель ЕС.

Ввиду наращивания российских войск (близ украинской границы. - Ред.) ЕС подтверждает "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", написал в тот же день Жозеп Боррель в свой микроблог Twitter. Прямой приоритет ЕС - "избежать дальнейшей эскалации. Любые дискуссии о европейской безопасности должны проходить в координации с ЕС и при его участии".

США не приглашали ЕС к переговорам с Россией

Накануне пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс гарантировал европейцам "прозрачность и солидарность" во время переговоров США и России, намеченных на 10 января в Женеве, однако не обещал привлечь ЕС к участию в них. Встреча пройдет в двустороннем формате стратегического диалога о безопасности, сказал Прайс.

Требования России

Ранее, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. РФ требует от Североатлантического альянса отказаться от расширения на восток и любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. 26 декабря Владимир Путин заявил, что при отказе США и НАТО от предложений России ответ Москвы "может быть самым разным" и будет зависеть "от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты".

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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