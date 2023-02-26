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Флаг НАТО (фото из архива)Фото: Martin Bertrand/Hans Lucas/picture alliance
ПолитикаГермания

Берлин отверг версии об "оборонном пакте" с Киевом

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Представитель правительства ФРГ опроверг публикации в СМИ, что крупнейшие европейские члены НАТО изучают возможность заключения "оборонного пакта" с Украиной.

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В правительстве ФРГ опровергли публикации, что крупнейшие европейские члены НАТО - Германия, Франция и Великобритания - рассматривают возможность заключения "оборонного пакта" с Украиной как способ побудить Киев начать мирные переговоры с Россией позднее в этом году. Как заявил представитель правительства ФРГ, в дискуссиях по вопросу о возможных гарантиях безопасности со стороны НАТО для Украины уже несколько месяцев нет подвижек. Слова представителя германского кабмина привело в воскресенье, 26 февраля, агентство Reuters.

"В течение нескольких месяцев не было никакой новой, конкретной" позиции по этому вопросу, отметил представитель кабмина ФРГ.

"На недавней встрече канцлера (Германии. - Ред.) Олафа Шольца (Olaf Scholz) и президента Франции Эмманюэля Макрона с украинским главой государства (Владимиром. - Ред.) Зеленским этот вопрос вообще не играл никакой роли", - отметил он.

WSJ: Крупнейшие европейские члены НАТО изучают возможность "оборонного пакта" с Украиной

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) в публикации от 24 февраля утверждала, что крупнейшие европейские члены НАТО изучают возможность "оборонного пакта" с Украиной.

Германия, Франция и Великобритания рассматривают укрепление связей между НАТО и Украиной как способ побудить Киев начать мирные переговоры с Россией позднее в этом году - на фоне того, что некоторые западные партнеры Киева все больше сомневаются в его способности отвоевать всю свою территорию, писало издание.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на минувшей неделе изложил проект соглашения о предоставлении Украине гораздо более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам для самообороны после окончания войны с РФ, отмечала WSJ. По мнению Сунанка, обсуждение проекта должно быть включено в повестку дня следующего саммита НАТО, писало издание. Он пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

По словам французских, немецких и британских официальных лиц, с которыми побеседовала WSJ, Париж и Берлин также поддерживают эту инициативу, а правительства всех трех государств рассматривают ее как способ повысить уверенность Украины и дать ее правительству стимул для начала переговоров с РФ.

ISW: Пакт не сможет обеспечить уровень защиты уровня НАТО

Великобритания, Франция и Германия, как сообщается, готовят пакт НАТО-Украина, при этом он не сможет обеспечить тот же уровень защиты, который Киев получил бы от членства в Североатлантическом альянсе, отметил американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке от 25 февраля.  Чиновники заявили, что целью пакта является поддержка Украины, чтобы украинские силы могли провести контрнаступление, которое заставит Россию сесть за стол переговоров и сдержит любую будущую российскую агрессию, отметили в ISW.

Эксперты ISW со ссылкой на The Wall Street Journal отметили, что официальные лица трех стран выражали сомнения относительно способности Запада поддерживать длительные военные действия, указывали на большое количество жертв, которые понесет Украина в такой длительной войне, и обсуждали способность украинских сил полностью вернуть давно аннексированные РФ территории, такие - как Крым.

Зеленский: Вернув Крым, мы восстановим мир

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля написал в Twitter: "Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир". "Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины", - подчеркнул он далее на английском, добавив на языке крымских татар: "Qırım serbest olacaq! ("Крым будет свободным!" - Ред.)".

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