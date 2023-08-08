IGFM: Минск должен воздержаться от сотрудничества с Ираном

Спустя три года после фальсификаций на выборах президента в Беларуси правозащитники в ФРГ призвали ЕС усилить санкции против Минска, России и Ирана.

Спустя три года после фальсификаций на выборах президента в Беларуси репрессии, произвольные задержания и массовое насилие со стороны сил безопасности "продолжают оставаться в порядке вещей". Об этом во вторник, 8 августа, заявили в Международном обществе прав человека (IGFM) во Франкфурте-на-Майне.

По его данным, более 1400 человек остаются в заключении по политическим мотивам. С помощью диктаторских режимов России и Ирана белорусский правитель Александр Лукашенко уничтожает "критическое и независимое гражданское общество в Беларуси", подчеркнули в IGFM.

Правозащитники обращают внимание на длительное отсутствие каких-либо вестей от находящихся в заключении белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой, Сергея Тихановского и Виктора Бабарико и опасаются за состояние их здоровья.

После фальсификаций на выборах в Беларуси в 2020 году более 10 000 человек были арестованы, подвергнуты пыткам, а в некоторых случаях продолжают содержаться в переполненных тюремных камерах без суда и следствия, отметили в IGFM. Многие погибли в результате целенаправленного массового насилия, констатировали правозащитники.

Лукашенко призвали воздержаться от военного сотрудничества с Ираном

В IGFM призвали Минск воздержаться от планируемого Лукашенко сотрудничества в области вооружений с Ираном. По данным американского Института изучения войны (ISW) от 1 августа, стороны обсуждали возможность запуска заводов по производству дронов-камикадзе Shahed в Беларуси для поддержки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Вопрос затрагивался 31 июля на встрече министра обороны Беларуси Виктора Хренина с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани, указали в ISW. По итогам встречи был подписан план военного сотрудничества.

Диктатуры России, Беларуси и Ирана едины не только в борьбе против прав человека в своих странах, но и в агрессивной войне против свободного европейского государства, подчеркнули правозащитники. На этом фоне ЕС должен значительно усилить санкции против этих трех режимов, считают в IGFM.

Требование о новых санкциях ЕС

Правозащитники также настаивают на немедленном прекращении репрессий и пыток в отношении всех представителей оппозиции и гражданского общества Беларуси, освобождении всех политзаключенных, свободных демократических выборах. Кроме того, в IGFM настаивают на поддержке Польши, Латвии и Литвы, страдающих от притока беженцев и мигрантов, на выводе немецких компаний из Беларуси, пока продолжается гостеррор Лукашенко, а также на снятии всех запретов для независимых белорусских СМИ.

ЕС намерен ввести новый пакет санкций в связи с нарушениями прав человека в Беларуси к третьей годовщине президентских выборов в стране. Об этом корреспондентке DW сообщил высокопоставленный чиновник ЕС 18 июля в Брюсселе.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа 2020 года.

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