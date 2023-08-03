Cанкции ЕС против Беларуси и другие события 526-го дня войны

На 526-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 3 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника.

Расширение санкций ЕС в отношении Беларуси

Совет ЕС расширил санкции в отношении Беларуси в связи с причастностью Минска к российской агрессии в Украине, говорится в сообщении Еврокомиссии. Указывается, что новые меры должны обеспечить более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Беларуси и воспрепятствовать обходу Россией санкций через Беларусь.

Ограничительные меры предполагают запрет на экспорт в РБ ряда особо чувствительных товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому прогрессу этой страны. Кроме того, вводится дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, предназначенных для использования в авиационной и космической промышленности.

Новые меры приняты в ускоренном порядке ввиду срочности, связанной с борьбой против обхода санкций, отмечает Еврокомиссия.

Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) вновь высказался против поставок Украине крылатых ракет Taurus. "Опасения очевидны", - заявил он, упомянув об "особой дальности действия" этой системы оружия - 500 км. США тоже не поставляют Киеву крылатые ракеты, напомнил Писториус.

В вопросе военной поддержки Украины в войне против России глава Минобороны ФРГ напомнил о лидирующей роли Германии в области ПВО, инженерной и бронетанковой техники и поддержки в обучении. "Это наш главный приоритет, наша основная компетенция", - заявил Писториус, добавив, что поэтому он в настоящее время не видит "срочной необходимости в принятии решения" по вопросу Taurus.

Перемещения "вагнеровцев" в Беларуси

Часть боевиков российской ЧВК "Вагнер" подошла к границе Литвы, заняв позицию в районе Гродно в Беларуси, сообщил президент страны Гитанас Науседа на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Сувалках, передает литовская медиакомпания LRT.

"Эта ситуация очень удобна для организации провокаций как на границе Польши и Беларуси, так и на границе Литвы и Беларуси", - отметил глава литовского государства, назвав присутствие российских наемников в Беларуси "дополнительным и очень важным фактором риска безопасности".

По словам Науседы, количество "вагнеровцев" в Беларуси "уже превышает или близко" к 4000 боевиков и есть опасения, что оно может достигнуть 10 тысяч.

Между тем, как сообщает польский телеканал tvp.info на своем сайте, Польша перебросила боевые вертолеты в Подляское воеводство у белорусской границ. Как заявил первый заместитель командующего Генерального командования Вооруженных сил Польши генерал Марек Соколовский на брифинге с министром обороны Польши Мариушем Блащаком, вертолеты будут размещены "в режиме немедленного реагирования".

Решение об усилении границы Польши с Беларусью было принято после того, как, по данным Варшавы, 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Беловежа.

Ход боевых действий

За прошедшие сутки Россия нанесла по Украине 1 ракетный и 47 авиаударов. Кроме того, ВС РФ совершили 23 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов страны из ракетных систем залпового огня (РСЗО), говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ . При этом пострадали мирные жители Украины, уточняется в сообщении.

Ранее в этот день, 3 августа, глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил в Telegram об ударах ВС РФ по Свято-Екатерининскому собору в Херсоне. Он указал, что во время атаки на центр города были ранены три пассажира троллейбуса, который проезжал мимо собора.

По данным украинской стороны, за сутки Россия задействовала 15 иранских ударных беспилотников Shahed-136 / 131 для атак по Украине, однако все дроны были сбиты силами украинской ПВО. О "массированной" ночной атаке российских дронов на город сообщил утром 3 августа и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он указал, что за ночь украинская ПВО уничтожила "почти полтора десятка воздушных целей", направлявшихся к столице.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки произошло около 30 боевых столкновений. Украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляясь на достигнутых рубежах, указано в сводке.

ВВС Украины за сутки нанесли 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам россиян, отмечается далее в документе.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 10 артиллерийских установок РФ на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 1 пункт управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 средства противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов противника, говорится в сообщении.

Со своей стороны Минобороны РФ указывает в вечерней сводке , что украинские войска "предпринимали попытки наступательных действий" на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Лиманском направлениях.

Однако на всех названных участках фронта российские военнослужащие "умелыми и профессиональными действиями" отражали атаки противника и поражали его живую силу и военную технику, утверждает российское оборонное ведомство.

Уголовное наказание за уклонение от мобилизации в РФ

В России комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени, сообщает агентство ТАСС . Между тем наказание, предлагаемое за совершение такого преступления, в проекте отзыва кабмина не уточняется.

По действующим сейчас нормам УК за уклонение от призыва на военную службу грозит лишение свободы на срок до двух лет. За уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы для освобожденных от военной грозит арест на срок до шести месяцев. При этом действующие нормы не уточняют ответственность за уклонение от призыва на службу по мобилизации или в условиях военного времени.

В России назвали число контрактников, набранных в 2023 году

С начала года на контрактную службу в ВС РФ, по данным министерства обороны, поступили более 231 000 человек, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил. При этом он не уточнил, сколько времени потребуется на подготовку новобранцев перед отправкой на фронт в Украину.

Ранее в тот же день агентство Reuters сообщило о демонстрируемой в Казахстане интернет-рекламе, предлагающей завербоваться в российскую армию. Реклама обещает при заключении контракта разовую выплату почти 500 тысяч рублей (в пересчете около 5000 евро), а также ежемесячную зарплату в размере не менее 190 тысяч рублей и дополнительные выплаты, размер которых не указывается. В объявлении указан сайт, предлагающий поступить на службу в армию на Сахалине.

Агентство Reuters отмечает, что реклама явно ориентирована на казахстанцев: на ней, в частности, показываются флаги России и Казахстана, рядом с которыми виден слоган "Плечом к плечу".

В конце декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости довести численность российской армии до 1,5 млн военнослужащих.

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