Правительство ФРГ раскритиковало запрет деятельности штабов Навального

Правительство ФРГ осудило запрет деятельности в России штабов Алексея Навального, отбывающего реальный срок в колонии во Владимирской области. "Борьба с политически неугодными мнениями антитеррористическими средствами никоим образом не согласуется с принципами правового государства", - заявил в понедельник, 26 апреля, официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в Берлине.

Он вновь призвал освободить российского оппозиционера и обеспечить ему доступ к адекватному медицинскому обслуживанию и врачам, которым он доверяет.

Ранее в тот же день Московский городской суд приостановил деятельность штабов Навального до решения по иску прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими. Прокуратура также ходатайствовала о приостановке деятельности других структур Навального - Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан. Однако по этим заявлениям решения еще приняты.

Жданов выложил скан постановления прокурора Москвы

Между тем о приостановке деятельности не только штабов Навального, но и ФБК сообщил в своем микроблоге Twitter директор фонда Иван Жданов. Он выложил сканы постановления, где прокурор Москвы заявляет, что структуры Навального размещают на своих сайтах "экстремистские материалы, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в несогласованных уполномоченными органами публичных мероприятиях и пр."

В документе также утверждается, что "экстремистская деятельность движения влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству".

Прокурор попросил суд запретить структурам Навального размещать материалы в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и референдумах. По его мнению, ФБК и штабы Навального стремятся создать "условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", а также формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране "под прикрытием либеральных лозунгов". Иск рассматривался в закрытом режиме, поскольку материалы дела были засекречены.

Преследование Алексея Навального

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Оппозиционер с 31 марта держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Сам Навальный указал на готовность сотрудников колонии перейти к принудительному кормлению. После массовых акций солидарности с Навальным 21 апреля в России и мире политика обследовали врачи, затем он объявил об окончании голодовки.

Евросоюз, США, Великобритания, балтийские страны, а также ряд неправительственных организаций и деятели культуры обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить оппозиционера надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Соединенные Штаты пригрозили Кремлю последствиями в случае смерти Навального. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России "Новичком".

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