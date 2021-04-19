 Правительство ФРГ раскритиковало запрет деятельности штабов Навального | Новости из Германии о России | DW | 26.04.2021

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Россия

Правительство ФРГ раскритиковало запрет деятельности штабов Навального

Борьба с политически неугодными мнениями антитеррористическими средствами не согласуется с принципами правового государства, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Здание бундестага

Здание бундестага

Правительство ФРГ осудило запрет деятельности в России штабов Алексея Навального, отбывающего реальный срок в колонии во Владимирской области. "Борьба с политически неугодными мнениями антитеррористическими средствами никоим образом не согласуется с принципами правового государства", - заявил в понедельник, 26 апреля, официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в Берлине.

Он вновь призвал освободить российского оппозиционера и обеспечить ему доступ к адекватному медицинскому обслуживанию и врачам, которым он доверяет.

Ранее в тот же день Московский городской суд приостановил деятельность штабов Навального до решения по иску прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими. Прокуратура также ходатайствовала о приостановке деятельности других структур Навального - Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан. Однако по этим заявлениям решения еще приняты.

Жданов выложил скан постановления прокурора Москвы

Между тем о приостановке деятельности не только штабов Навального, но и ФБК сообщил в своем микроблоге Twitter директор фонда Иван Жданов. Он выложил сканы постановления, где прокурор Москвы заявляет, что структуры Навального размещают на своих сайтах "экстремистские материалы, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в несогласованных уполномоченными органами публичных мероприятиях и пр." 

В документе также утверждается, что "экстремистская деятельность движения влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству".

Прокурор попросил суд запретить структурам Навального размещать материалы в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и референдумах. По его мнению, ФБК и штабы Навального стремятся создать "условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", а также формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране "под прикрытием либеральных лозунгов". Иск рассматривался в закрытом режиме, поскольку материалы дела были засекречены.

Преследование Алексея Навального

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. 

Оппозиционер с 31 марта держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Сам Навальный указал на готовность сотрудников колонии перейти к принудительному кормлению. После массовых акций солидарности с Навальным 21 апреля в России и мире политика обследовали врачи, затем он объявил об окончании голодовки.

Евросоюз, США, Великобритания, балтийские страны, а также ряд неправительственных организаций и деятели культуры обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить оппозиционера надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Соединенные Штаты пригрозили Кремлю последствиями в случае смерти Навального. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России "Новичком".

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  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

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    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

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    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


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Немецкие политики и эксперты о протестах в России в поддержку Навального и реакции Кремля (22.04.2021)

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