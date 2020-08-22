 Правительство ФРГ продлило предостережение от поездок за пределы ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 26.08.2020

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Германия

Правительство ФРГ продлило предостережение от поездок за пределы ЕС

Предостережение продлено до середины сентября и распространяется на почти 160 стран, включая Россию. Лица, возвращающиеся из этих стран в ФРГ, должны будут пройти тест на коронавирус.

Вылет самолета

Правительство ФРГ продлило срок действия предостережения от поездок за пределы Евросоюза до 14 сентября. Предостережение распространяется на почти 160 стран, включая Россию. Представитель МИД ФРГ обосновал это решение ростом случаев заражения коронавирусом во многих регионах мира. "До середины сентября ситуация не улучшится в достаточной мере для того, чтобы отменить глобальное предостережение от поездок за границу", - указал он. До сих пор предостережение от поездок действовало до конца августа.

Предостережение распространяется на все так называемые третьи страны - государства, не являющиеся членами ЕС или шенгенской зоны, к примеру, на Великобританию. Это означает, что лица, возвращающиеся в ФРГ из этих стран, должны будут в обязательном порядке сдавать тест на коронавирус в том случае, если они не смогут представить свежей справки о негативном анализе. До получения результата они должны будут соблюдать режим самоизоляции.

Представитель МИД ФРГ отметил, что в настоящее время вирус в Германию зачастую завозят лица, возвращающиеся из-за границы, и призвал немцев проявлять ответственность, принимая решение о поездках за рубеж.

Число инфицированных растет

По данным интернет-портала Worldometer, в всем мире в настоящее время зарегистрировано более 24 млн случае коронавируса, в том числе 824 534 - с летальным исходом. В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, выявлено 236 429 случаев коронавирусной инфекции, 9280 из них завершились летально.

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    Автор: Марина Борисова


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