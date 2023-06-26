Правительство ФРГ не готово дать оценку мятежу Пригожина

В Берлине пристально наблюдали за мятежом в России, организованным владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, но пока что у правительства ФРГ нет выводов по поводу того, что произошло на самом деле.

Правительство Германии не хочет давать оценку борьбе за власть в России, обострившейся в минувшие выходные на фоне попытки вооруженного мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. "Пока это внутреннее дело России", - сказал официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) на правительственной пресс-конференции в Берлине в понедельник, 26 июня.

По его словам, могут пройти "дни и недели", прежде чем немецкие власти смогут достоверно оценить события в России, а пока что у правительства "нет никаких собственных выводов относительно того, что произошло на самом деле". "Это был серьезный вопрос, и он продолжает оставаться серьезным: федеральное правительство "следило за ситуацией с высокой степенью концентрации", добавил Хебештрайт.

В Берлине не готовы оценивать влияние мятежа Пригожина на власть Путина

Правительство Германии не готово оценивать, какой удар нанесла попытка путча под предводительством основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина репутации президента РФ Владимира Путина. По словам Штеффена Хебештрайта, канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) постоянно консультировался с международными партнерами, наблюдая за событиями в России в минувшие выходные, но в целом "его реакция была очень сдержанной".

Штеффен Хебештрайт Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Официальный представитель правительства ФРГ повторил призыв Берлина к РФ "немедленно прекратить агрессивную войну против Украины, вывести свои войска и быть готовыми к заключению справедливого мира".

На пресс-конференции в столице ФРГ Штеффен Хебештрайт и представители министерств отказались отвечать на более подробные вопросы - например, о том, своевременно ли Федеральная разведывательная служба проинформировала правительство Германии о произошедшем, повлиял ли кризис в России на состояние боеготовности бундесвера или насколько велик риск ядерной угрозы. "Нет смысла строить догадки", - подчеркнул Хебештрайт.

Попытка путча ЧВК "Вагнер"

Мятеж Евгения Пригожина начался поздним вечером 23 июня и длился чуть меньше суток. Он обвинил министра обороны Сергея Шойгу и его ведомство в нанесении удара по лагерям ЧВК, при котором, по его словам, погибло много людей. Минобороны РФ эти обвинения отвергло. Пригожин объявил, что "Группа Вагнера" выдвинулась "останавливать зло, которое несет военное руководство страны", назвав этот рейд "маршем справедливости", и призвал силовиков переходить на его сторону. ФСБ РФ сообщила, что на Пригожина заведено дело по факту организации вооруженного мятежа и призвала боевиков ЧВК "Вагнер" его задержать. Ночью на улицах Москвы появилась военная техника, а боевики захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись на Москву.

Вечером 24 июня Пригожин неожиданно объявил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря, указав на угрозу кровопролития. Одновременно правитель Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что провел переговоры с Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина и договорился об остановке движения боевиков ЧВК "Вагнер" в Москву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером 24 июня заявил, что Пригожин уедет в Беларусь. При этом ни сам владелец ЧВК "Вагнер", ни участвовавшие в мятеже наемники не будут подвергаться уголовному преследованию, пообещал он. Тем не менее, в понедельник, 26 июня, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Генпрокуратуре написала о том, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина не закрыто, а расследование продолжается.

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