Книга о защитниках Мариуполя вышла в Германии

Автор книги "Глаза Мариуполя" Анастасия Дмитрук рассказала в интервью DW историю создания публикации о защитниках города, об утратах и боли, а также о том, будет ли у проекта продолжение.

В Германии прошла серия презентаций книги украинской писательницы Анастасии Дмитрук "Глаза Мариуполя" в немецком переводе. Объемный том с иллюстрациями посвящен защитникам осажденного Мариуполя, которые в 2022 году 86 дней сдерживали превосходящие силы российской армии в полном окружении и без каких-либо поставок. 16 мая 2022 года они получили приказ высшего командования прекратить оборону гарнизона, и с окруженного и почти уничтоженного завода "Азовсталь" вышли около 2500 бойцов. Анастасия Дмитрук рассказала на презентации книги в немецком Ахене об истории ее создания и напомнила, что по состоянию на ноябрь 2024 года до сих пор в российском плену остаются свыше 1300 защитников Мариуполя, среди которых как минимум 800 бойцов 12 бригады специального назначения "Азов", которые подвергаются там пыткам и бесчеловечному обращению. После презентации Анастасия Дмитрук ответила на вопросы DW.

DW: Вы учились в Киевском политехническом университете, работали в области информационной безопасности. Вы принимали участие в Евромайдане в конце 2013 - начале 2014 года. Широкую известность получило ваше стихотворение "Никогда мы не будем братьями", которое было положено на музыку. А в 2023 году вышла в свет ваша книга "Глаза Мариуполя". Что еще следует знать о вас читателю?

Анастасия Дмитрук: Ну, я думаю, это главное.

- Как родилась идея создания книги "Глаза Мариуполя"?

- В начале полномасштабного вторжения (России в Украину - Ред.) мой муж мобилизовался в армию, и я осталась одна с маленьким ребенком, сыну было восемь месяцев. И я никак не могла найти себе применение в этой борьбе, я хотела быть полезной, хотела приближать победу, я хотела как-то быть причастной, чтобы как можно быстрее остановить эти ужасы. Но руки у меня были связаны. И вот когда кольцо вокруг "Азовстали" замкнулось, мы все писали и кричали, чтобы мир помог освободить защитников Мариуполя. И я писала на своих страницах. Тогда ко мне обратилась мама одного из них, Михаила Никонца, и попросила рассказать о своем сыне, чтобы о нем знала не только она. Я рассказала. Потом обратилась другая мама, сестра, жена, и таким образом эти истории сами начали ко мне приходить. Я начала открывать этих людей, кто они, какие у них истории, какова их мотивация. Тогда я поняла, что наименьшее, что я могу сделать для этих храбрых защитников и для их семей, которые переживают весь этот ад, - это собрать эти истории в книгу и рассказать о них миру, открыть их истории как можно большему числу людей.

Анастасия Дмитрук Фото: Veronika Kurth

- То есть вы к героям книги не обращались, а они сами обратились к вам. Почему, как вы считаете, так важно было для самих защитников "Азовстали" и для их близких рассказать вам эти истории?

- Потому что очень страшно переживать горе, переживать боль одному. Безразличие убивает не хуже пули. И очень важно в этих нечеловеческих испытаниях понимать, что ты не один, что есть люди, которым тоже больно - так же, как и тебе. И что есть люди, которые тебя поддерживают, это очень облегчает все это. Им просто также хотелось поддержки и тех добрых слов, которые писали в ответ на эти истории в комментариях. Все молились, боролись, болели. И для них также важно быть частью сообщества, где их поддерживают, где их слышат, где им сочувствуют, где разделяют их боль и переживают за спасение.

- Как вы собирали материал для книги: вам давали интервью или писали для вас тексты?

- Это все было очень по-разному. Порой они рассказывали, как их дети оказались на "Азовстали", об этом пути, или же удавалось связаться непосредственно с защитниками напрямую и получить от них комментарий, или же они давали скрины своих переписок, из которых я уже выбирала, составляла истории.

- Поддерживаете ли вы связь с теми, кто вернулся из плена?

- Со многими - да. Я очень рада, что мне выпала возможность - и возможности эти появляются - знакомиться с героями книги уже лично при встречах после их возвращения. Они превосходят все мои ожидания, это люди очень светлые, искренние, добрые. Я как человек, который собирал истории, ни в одном из них не разочаровалась - наоборот, я только рада, что благодаря этому проекту смогла познакомиться с ними лично.

- Расскажите, пожалуйста, одну из историй для наших читателей.

- Когда я получала эти истории посредством контактов онлайн, это всегда были слезы от осознания, что мы теряем, каких людей мы теряем, сколько миров разбито безвозвратно. Каждая история - это были слезы всех, всей команды. Там действительно каждый человек уникален и достоин внимания. Но вот есть Владимир Ходорковский. Отрывок из его переписки с мамой. Он поздравляет маму с Днем матери и говорит: "Я тебя поздравляю с Днем матери, прости за все это, за все, через что тебе приходится пройти". А она ему говорит: "Не извиняйся, ты - наш герой, ты - самый лучший сын, который только мог быть". И он ей пишет: "Я не хочу быть героем, я хочу просто жить". Заканчивается все тем, что Владимир погиб в День матери в результате авиаудара.

Как мама я понимаю эту пропасть боли, которая не становится меньшей для этих мам. Сколько бы времени ни прошло, боль этого горя никогда не утихнет. И я это все делаю в первую очередь для мам, потому что мне страшно представить, через что они прошли и продолжают проходить, когда их сыновья - два с половиной года в плену, а они ничего не знают о них, живы ли они, здоровы ли, вообще в каком они состоянии. У них нет связи, это ад, который у них продолжается изо дня в день. И вот этими презентациями, акциями в поддержку военнопленных, очень важно показывать мамам, что они не одни, что мы все ждем и хотим, чтобы наши защитники вернулись из российского плена. И мы в этой борьбе едины - и в боли, и в радости. Мы все празднуем каждое возвращение из плена и также болеем за то, чтобы ми дождались всех и каждого.

- Вы ездите с презентациями вашей книги по разным странам мира. Книга уже была переведена, кроме немецкого, на итальянский, литовский и английский. Как люди воспринимают ее?

- Знаете, в основном очень тепло, потому что наша война далеко от всех этих европейских стран, но люди там переживают и открывают эту борьбу через наши личные истории, через переписку. Это очень легко примерить на себя, почувствовать и представить себе, что это мой сын мне написал последние слова.

Разрушенный Мариуполь, июнь 2022 года Фото: Yegor Aleyev/ITAR TASS/IMAGO

Мне рассказывала мариупольчанка, что она подарила украинскую книгу немцу, который очень поддерживает Украину и принял в свой дом семью из Мариуполя и заботится об этой семье. Этот немец незрячий, он читал "Глаза Мариуполя" через специальные приложения и очень благодарил за книгу, говорил, что немцы должны это знать, знать правду. А когда работали над итальянским переводом, редактор (итальянец) написал: "Я сейчас пойду поплачу, а потом возьмусь за стихи". То есть это живые люди, и очень важно донести, что эти потери у нас происходят каждый день, что мы это каждый день переживаем, каждый день теряем. И это больно для европейцев, это их тоже цепляет. Таким образом, через эмпатию, возможно, я бы хотела мобилизовать их поддержку нашей борьбы.

- Вы рассказали на презентации, что собираетесь продолжить этот проект. Расскажите, пожалуйста, о ваших планах.

- У нас очень много достойных героев, которых надо знать. Это также проект, который работает в контексте сохранения памяти о героях. В рамках только этой поездки несколько мероприятий посещал наш раненый украинский военный, который проходит реабилитацию в Германии, и он меня спросил, сможем ли мы написать такую книгу о его бригаде. Потому что таких людей, которые отдали все в борьбе за независимость и целостность, а также тех, которые продолжают бороться, их стоит знать, о них надо рассказать. Поэтому есть вторая книга о защитниках Мариуполя, она уже на этапе финальной верстки. И, возможно, будут еще следующие книги о достойных и крутых украинских супергероях, которые делают невероятные вещи и которые должны в первую очередь вдохновлять и восхищать, ведь нам есть кем гордиться. Как сказал Валерий Залужный, нам уже никогда не будет стыдно. Важно через истории правдивых героев, принципиальных, с характерами и ценностями рассказать, что нам есть на кого равняться. И они должны быть примером для современников и для следующих поколений.