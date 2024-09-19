ФРГ выделит еще 50 млн евро на лечение украинских военных

Кроме того, в Берлине обещают облегчить оформление эвакуированных из Украины раненых в немецких медучреждениях.

Германия выделит дополнительно до 50 миллионов евро на госпитализацию и лечение раненых украинских солдат. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном министерством внутренних дел Германии в среду, 18 сентября. Кроме того, новая инициатива правительства должно облегчить оформление эвакуированных из Украины в немецких медучреждениях.

Как отмечается в сообщении, расходы на стационарное лечение раненых украинцев в будущем будут оплачиваться "без бюрократических проволочек" Федеральным административным ведомством Германии. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) сообщила, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину германские клиники приняли 1173 тяжелораненых украинских военных и мирных жителей. "Эта помощь - заповедь человечности, и мы будем продолжать ее всеми силами", - подчеркнула министр.

Поддержка Украины в области медицины имеет "центральное значение" в борьбе против российского вторжения", заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). "В своей убийственной агрессивной войне Путин не гнушается даже уничтожением медицинской инфраструктуры. Мы противостоим этому и мы будем продолжать оказывать наилучшую помощь тяжелораненым украинцам", - указал министр.

Российский удар по "Охматдету"

В июле 2024 в Киеве после российской атаки была частично разрушена детская больница "Охматдет". В результате удара по "Охматдету" два человека погибли и не менее 32 были ранены. Германия выделила 10 млн евро на восстановление детской больницы. Кроме того, не менее 10 ее пациентов были переведены на лечении в ФРГ.