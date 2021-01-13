Посол Украины раскритиковал власти Мекленбурга - Передней Померании из-за "Северного потока - 2"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник резко раскритиковал решение федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания создать региональный фонд для спасения газопровода "Северный поток - 2" от санкций США. Строящийся газопровод представляет "крайне высокую угрозу для перехода на альтернативные источники энергии и для европейской солидарности", - заявил украинский дипломат в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland, опубликованном в пятницу, 15 января.

"Этот возмутительный газовый скандал из Мекленбурга - Передней Померании напоминает игры в наперстки и "верю не верю", - отметил далее Мельник. Он обвинил премьер-министра земли Мануэлу Швезиг (Manuela Schwesig) в лицемерии. С правовой точки зрения ее план может казаться безупречным и продуманным, но он "оставляет за собой груду осколков и наносит масштабный урон доверию к Германии", подчеркнул украинский посол. По его мнению, в ситуацию должны вмешаться федеральные власти.

В ХДС/ХСС критикуют создание фонда

Ранее решение властей в Шверине раскритиковала фракция Христианско-демократического союза (ХДС)/Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правительство ФРГ. Зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) назвал создание фонда ударом по перезагрузке отношений с Вашингтоном. "Меньше всего нам сейчас необходимы подобные провокации", - заявил он в интервью Süddeutsche Zeitung.

Учреждение фонда, в котором серьезную роль будет играть российский концерн "Газпром", не может быть расценено американцами иначе, чем провокация, подчеркнул он. Скептически о фонде высказался и министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).

Фонд должен вывести строящие газопровод компании из-под санкций США

7 января парламент находящейся на территории бывшей ГДР федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания принял решение создать региональный фонд под названием "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV"). Почетным председателем фонда должен стать бывший премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании, социал-демократ Эрвин Зеллеринг (Erwin Sellering). В 2018 году он основал в Шверине общественную организацию "Германо-российское партнерство" и занимает пост его председателя правления.

Ключевой задачей фонда станет содействиезавершению проекта Nord Stream 2 путем выведения из-под санкций США фирм, являющихся поставщиками проекта или оказывающих ему сервисные услуги. По плану, фонд должен быстро и про запас закупить оборудование и материалы, необходимые для завершения работ, и передавать их на стройку, тем самым выводя из-под угрозы американских санкций фирмы-поставщики и подрядчики. Власти земли планируют предоставить фонду для реализации этих задач 200 тысяч евро.

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