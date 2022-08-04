Представитель Тайваня в ФРГ призвал делегацию бундестага посетить остров

Представитель Тайваня в Германии Се Чживэй предложил делегации бундестага посетить остров на фоне обострения напряженности в отношениях между Пекином и Тайбэем. "Запреты на поездки на Тайвань должны исчезнуть", - заявил он в опубликованном в среду, 3 августа, интервью немецкой газете Tagesspiegel.

"Я предлагаю, чтобы делегация бундестага во главе с председателем парламента Бербель Бас (Bärbel Bas) отправилась на Тайвань. Это исходило бы не от парламентских фракций, а от бундестага как такового - как независимого законодательного государственного органа, который представляет народ и не подчиняется правительству", - сказал дипломат.

При этом он отметил, что нынешняя ситуация представляет собой "самый большой потенциал для военного конфликта с 1996 года".

Немецкие экспортеры предостерегают от дальнейшей эскалации

Федеральное объединение оптовой и внешней торговли Германии (BGA) выразило обеспокоенность возможной эскалацией конфликта вокруг Тайваня. "Тайвань является важным компонентом во многих секторах мировой экономики благодаря своей электротехнической и полупроводниковой промышленности", - заявил изданию Rheinische Post президент BGA Дирк Яндура (Dirk Jandura). По его словам, дальнейшее обострение напряженности может иметь далеко идущие последствия.

"Учитывая нынешнюю геополитическую нестабильность, мы считаем более целесообразным воздерживаться от провокаций", - сказал Яндура. "Последнее, что нам нужно, - это дальнейшая эскалация конфликта и ухудшение экономических отношений между двумя нашими по-прежнему ключевыми торговыми партнерами: США и Китаем", - подчеркнул он.

Визит Пелоси вызвал резкую критику Пекина

Напряженность между властями материкового Китая и Тайваня возросла в последние дни из-за визита на остров спикера палаты представителей США Конгресса Нэнси Пелоси. Политик покинула Тайвань 3 августа, она прилетела туда накануне вечером в рамках турне по странам Азии. Пелоси стала первым за 25 лет спикером Палаты представителей США, посетившим Тайвань.

Власти Китая, считающие Тайвань своей территорией, выступили с резкой критикой еще до посещения Пелоси острова. Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предостерег Соединенные Штаты от "игры с огнем" в отношении позиции Вашингтона по Тайваню.

В знак протеста МИД КНР вызвал посла США в Пекине Николаса Бернса. Кроме того, Китай частично приостановил торговлю с островом и объявил о проведении военных учений в Тайваньском проливе. США официально не признают независимость Тайваня, но выступают против угроз Китая силой присоединить остров.

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