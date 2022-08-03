Китай на фоне визита Пелоси на Тайвань вызвал в МИД посла США

Китай вызвал в МИД КНР посла США в Пекине Николаса Бернса на фоне визита на остров Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси - третьего человека во властной иерархии в американском руководстве. Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн во вторник, 2 августа, выразил "решительный протест" Вашингтону.

"Этот шаг - необычайно вопиющий, и последствия его будут крайне серьезными", - привело слова Се агентство Xinhua. "Китай ни в коем случае не будет безучастно наблюдать за этим", - подчеркнул дипломат.

Се Фэн отметил, что Соединенные Штаты "должны заплатить за свои ошибки", и призвал Вашингтон "немедленно скорректировать неправильные действия, принять практические меры для устранения негативных последствий, вызванных визитом Пелоси на Тайвань".

Китайские военные - в состоянии "повышенной боеготовности"

Китайские военные заявили, что находятся в состоянии "повышенной боевой готовности" и "начнут серию целенаправленных военных действий в ответ" на визит. Они объявили о планах проведения серии военных учений в водах вокруг острова 3 августа.

Между тем, как передало китайское англоязычное издание Global Times, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже приступила к учениям близ Тайваня.

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун в свою очередь не исключил полностью военного сценария: "Что касается Тайваня и объединения Китая, то наша позиция состоит в том, что мы делаем все возможное для этого мирным путем, но не отказываемся от военного варианта".

Посол Китая в Великобритании пригрозил последствиями Лондону

В свою очередь посол Китая в Великобритании Чжэн Цзэгуан пригрозил "серьезными последствиями", если делегация британских депутатов посетит Тайвань. "Мы призываем британскую сторону соблюдать совместное китайско-британское коммюнике и не недооценивать чрезвычайную чувствительность тайваньского вопроса, не идти по стопам США", - указал дипломат.

Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 2 августа приземлился в аэропорту Тайбэя на Тайване. Китайский телеканал CGTN сообщил, что истребители КНР в момент подлета самолета с Пелоси пересекали Тайваньский пролив в сторону острова.

Азиатское турне Пелоси

Агентство Reuters передало со ссылкой на источники, что Пелоси планировала встретиться с группой тайваньских общественных деятелей в Национальном музее прав человека в городе Синьбэй, а также с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. По данным газеты The Washington Post, Пелоси хотела также пообщаться с Марком Лю, председателем тайваньского производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing Co.

Азиатское турне Нэнси Пелоси началось 31 июля. В программе поездки было заявлено посещение Малайзии, Сингапура, Японии и Южной Кореи. Председатель КНР Си Цзиньпинь во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предостерег США от "игры с огнем" в отношении позиции Вашингтона по Тайваню.

Первый за 25 лет визит спикера Палаты представителей

Речь идет о первом за 25 лет визите спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань.

Госсекретарь США - Энтони Блинкен указал, что Конгресс - это независимая от Белого дома, равноправная ветвь власти, поэтому решение о поездке - "полностью за спикером".

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