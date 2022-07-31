КНР пообещала решительно защищать суверенитет на фоне турне Пелоси

Пекин будет "решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность" Китая, заявил представитель военно-воздушных сил Народно-освободительной армии КНР (НОАК) Шэнь Цзинькэ в воскресенье, 31 июля, комментируя вылеты ВВС к Тайваню. По словам Шэнь Цзинькэ, многие типы самолетов совершают облеты вокруг "драгоценного острова нашей родины".

Маневры китайской авиации проводятся на фоне турне в Индо-Тихоокеанском регионе спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси - третьего человека во властной иерархии в американском руководстве после президента и вице-президента. Ранее в СМИ появились сообщения, что Пелоси может посетить Тайвань.

Пресс-служба Пелоси обнародовала маршрут турне

Между тем пресс-служба спикера нижней палаты американского парламента 31 июля обнародовала заявление, в котором подчеркнула, что делегация Конгресса США посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Тайвань в перечне не упоминается. "Поездка будет посвящена вопросам взаимной безопасности, экономического партнерства и демократического управления" в регионе, пояснили представители Пелоси.

После приземления самолета для дозаправки на Гавайях делегация заслушала брифинг руководства Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США (USINDOPACOM), а также посетила мемориал Перл-Харбор и линкору USS Arizona.

Боевые стрельбы в Тайваньском проливе

Ранее, 30 июля, агентство Xinhua сообщило, что военнослужащие НОАК проводят учения с боевыми стрельбами у острова Пинтань (провинция Фуцзянь), который отделен от Тайваня проливом. Судам было запрещено заходить в указанный район.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 28 июля провели трехчасовой телефонный разговор. Как передало агентство AP, несмотря на необычную продолжительность беседы, прогресса по вопросам торговли, сотрудничества в области технологий и устранения основных раздражителей в двухсторонних отношениях, достигнуто не было.

Байден 23 мая пообещал оказать Тайваню военную помощь, если Китай совершит против него вооруженную агрессию. "Мы берем на себя такую обязанность", - заявил глава Белого дома на вопрос журналиста в ходе встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.

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