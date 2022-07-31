 КНР пообещала решительно защищать суверенитет на фоне турне Пелоси | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.07.2022

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Мир

КНР пообещала решительно защищать суверенитет на фоне турне Пелоси

Пекин будет "решительно защищать национальный суверенитет" Китая, указали в НОАК в связи с маневрами у берегов Тайваня. Пресс-служба Нэнси Пелоси обнародовала маршрут турне, Тайвань в заявлении не упоминается.

Самолеты китайской палубной авиации во время маневров (фото из архива)

Самолеты китайской палубной авиации во время маневров (фото из архива)

Пекин будет "решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность" Китая, заявил представитель военно-воздушных сил Народно-освободительной армии КНР (НОАК) Шэнь Цзинькэ в воскресенье, 31 июля, комментируя вылеты ВВС к Тайваню. По словам Шэнь Цзинькэ, многие типы самолетов совершают облеты вокруг "драгоценного острова нашей родины".

Маневры китайской авиации проводятся на фоне турне в Индо-Тихоокеанском регионе спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси - третьего человека во властной иерархии в американском руководстве после президента и вице-президента. Ранее в СМИ появились сообщения, что Пелоси может посетить Тайвань. 

Пресс-служба Пелоси обнародовала маршрут турне

Между тем пресс-служба спикера нижней палаты американского парламента 31 июля обнародовала заявление, в котором подчеркнула, что делегация Конгресса США посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Тайвань в перечне не упоминается. "Поездка будет посвящена вопросам взаимной безопасности, экономического партнерства и демократического управления" в регионе,  пояснили представители Пелоси.

После приземления самолета для дозаправки на Гавайях делегация заслушала брифинг руководства Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США (USINDOPACOM), а также посетила мемориал Перл-Харбор и линкору USS Arizona.

Боевые стрельбы в Тайваньском проливе

Ранее, 30 июля, агентство Xinhua сообщило, что военнослужащие НОАК проводят учения с боевыми стрельбами у острова Пинтань (провинция Фуцзянь), который отделен от Тайваня проливом. Судам было запрещено заходить в указанный район.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 28 июля провели трехчасовой телефонный разговор. Как передало агентство AP, несмотря на необычную продолжительность беседы, прогресса по вопросам торговли, сотрудничества в области технологий и устранения основных раздражителей в двухсторонних отношениях, достигнуто не было.

Байден 23 мая пообещал оказать Тайваню военную помощь, если Китай совершит против него вооруженную агрессию. "Мы берем на себя такую обязанность", - заявил глава Белого дома на вопрос журналиста в ходе встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.

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  • Карта Южно-Китайского моря со спорными территориями

    Дипломатия искусственных островов

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    Автор: Родион Эббигхаузен, Александр Дельфинов


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