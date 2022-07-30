КНР проводит учения со стрельбами в Тайваньском проливе

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проводят учения с боевыми стрельбами у острова Пинтань (провинция Фуцзянь), который отделен от Тайваня проливом. Об этом в субботу, 30 июля, передало агентство Xinhua.

Стрельбы проводятся с 08.00 до 21.00 по местному времени (03.00-16.00 мск). Судам запрещено заходить в указанный район. Кроме того, продолжаются учения, начавшиеся 29 июля в четырех районах Южно-Китайского моря - в акваториях провинций Гуандун и Хайнань.

Пелоси отправилась в турне по Азии

Между тем спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в турне по Азии, в ходе которого она должна побывать в Японии, Южной Корее, Малайзии и Сингапуре. Пока неясно, посетит ли Пелоси Тайвань.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с президентом США Джо Байденом 28 июля предостерег США от "игры с огнем" по теме Тайваня. "Те, кто играют с огнем, сами в нем сгорят", - предупредили по итогам беседы в МИД Китая.

Жесткая риторика Си

Жесткий язык Си, который обычно старается казаться выше политических споров, а публичные заявления делает преимущественно в вежливо-положительном ключе, заставляет предполагать, что в Вашингтоне не понимают серьезности предыдущих предупреждений по поводу Тайваня, отметило в этой связи агентство AP.

Такая риторика "является предупреждением для американцев, но она также должна быть сигналом и для китайского правительства", - сказал DW Стив Цанг, директор китайского института SOAS при Лондонском университете.

"Усиливая подобную риторику, они (США. - Ред.) ставят себя в ситуацию, при которой в ответ на посещение Пелоси Тайваня китайским военным, возможно, придется предпринять некоторые действия, которые потребуют от американцев реакции, а это приводит ситуацию на путь эскалации, чего никто не хочет. Это не отвечает ничьим интересам", - подчеркнул эксперт. Он также добавил, что в сложившихся обстоятельствах США очень трудно отступить под давлением Китая, потому что это создает для Вашингтона "моральный ущерб". Так что в итоге Пелоси, "возможно, придется поехать" на остров Тайвань, не исключил специалист.

Дискуссия по Тайваню

Байден и Си 28 июля провели трехчасовой телефонный разговор. Как передало агентство AP по итогам, несмотря на необычную продолжительность беседы - прогресса по вопросам торговли, сотрудничества в области технологий и устранения основных раздражителей в двухсторонних отношениях, включая противодействие Пекина возможному визиту спикера Палаты представителей, достигнуто не было.

Как отметили в ходе пресс-брифинга в Белом доме, состоялась "прямая и честная дискуссия по Тайваню". Американский лидер подтвердил приверженность Соединенных Штатов политике "одного Китая", проводимой Вашингтоном с 1970-х годов. США выступают против одностороннего изменения статус-кво любой из сторон и привержены поддержанию мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.

При диалоге присутствовали помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен, главный заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джон Файнер, координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Курт Кэмпбелл и старший директор по Китаю в СНБ Лора Розенбергер.

Байден 23 мая пообещал оказать Тайваню военную помощь в случае, если Китай совершит против него вооруженную агрессию. "Мы берем на себя такую обязанность", - заявил глава Белого дома на вопрос журналиста в ходе встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.

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