 Китай пообещал сражаться за Тайвань ″до конца″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.06.2022

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Мир

Китай пообещал сражаться за Тайвань "до конца"

Китай "будет сражаться до конца и невзирая на цену", если кто-то попытается "отделить" от него Тайвань. Об этом заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, отвечая своему американскому коллеге.

ВВС Китая патрулируют в Южно-Китайском море, недалеко от Тайваня

ВВС Китая патрулируют в Южно-Китайском море, недалеко от Тайваня

Китай будет "сражаться до конца", если кто-то попытается "отделить" от него Тайвань, заявил 12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ. По его словам, в Пекине привержены идее "мирного воссоединения" с островом, но рассматривают и "другие варианты". Эти слова прозвучали в продолжение полемики Вэя Фенхэ с главой Минобороны США Ллойдом Остином на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре 10 июня.

На мероприятии Остин заверил своего китайского коллегу, что Вашингтон продолжает придерживаться концепции "Одного Китая", согласно которой Тайвань де-юре считается частью КНР. Однако при этом министр обороны США назвал возросшую военную активность Китая у берегов острова "небезопасной и непрофессиональной".

Вэй Фэнхэ ответил, что Китай отвергает "клевету, обвинения и даже угрозы" со стороны Соединенных Штатов. Он призвал США "перестать лезть во внутренние дела Китая" и "вредить китайским интересам". Впрочим, одновременно глава китайский генерал заявил о необходимости "стабильных" отношений между Китаем и США, которые, по его словам, "критически важны для поддержания глобального мира".

"Игра с огнем" между Китаем и США в Тайване

Вэй Фэнхэ предупредил, что "те, кто подталкивают Тайвань к провозглашению независимости в попытке расколоть Китай, безусловно кончат плохо". Никому не следует недооценивать решимость и способность китайских вооруженных сил защищать террриториальную целостность своей страны", - заявил он. 

Президент США Джо Байден 23 мая пообещал Тайваню военную помощь в случае вторжения КНР. Американский лидер предупредил, что Китай "играет с огнем", ссылаясь на растущее число нарушений военными самолетами КНР зоны ПВО Тайваня и морских маневров китайского флота вблизи острова. Правда, после этого Байден оговорился, что политику в отношении Китая и Тайваня США менять не будут.

В ответ на это, Национально-освободительная армия КНР (НОАК) 25 мая провела у границ Тайваня еще одни учения. Официальное заявление Восточной зоны боевого командования НОАК гласило, что это было сделано с целью "предостережения США".

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    Автор: Михаил Бушуев


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