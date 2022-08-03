Китай частично приостановил торговлю с Тайванем

В ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай частично приостановил торговлю с островом. Об этом сообщили в среду, 3 августа, в министерстве коммерции КНР.

По его данным, заморожен экспорт песка, запрет вступил в силу немедленно. Материал повсеместно используют в производстве бетона, при строительстве дорог, зданий и инфраструктурных объектов.

Кроме того, Главное таможенное управление КНР прекратило ввоз цитрусовых, замороженного филе скумбрии и охлажденных рыб-сабель с острова Тайвань.

Как долго будут действовать ограничения, неизвестно. Китай - крупнейший торговый партнер Тайваня.

Пелоси выступила в парламенте Тайваня

Нэнси Пелоси и Цай Инвэнь

Между тем Нэнси Пелоси выступила в парламенте Тайваня. Она поблагодарила главу местной администрации Цай Инвэнь за ее лидерство и призвала к расширению межпарламентского сотрудничества.

"Мы отдаем должное Тайваню за то, что он является одним из самых свободных обществ в мире", - отметила Пелоси.

Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США 2 августа приземлился в аэропорту Тайбэя на Тайване. Китайский телеканал CGTN сообщил, что истребители КНР в момент подлета самолета с Пелоси пересекали Тайваньский пролив в сторону острова.

Первый за 25 лет визит спикера Палаты представителей

Азиатское турне Нэнси Пелоси началось 31 июля. В программе поездки было заявлено посещение Малайзии, Сингапура, Японии и Южной Кореи. Председатель КНР Си Цзиньпинь во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предостерег США от "игры с огнем" в отношении позиции Вашингтона по Тайваню.

Речь идет о первом за 25 лет визите спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань. Госсекретарь США - Энтони Блинкен указал, что Конгресс - это независимая от Белого дома, равноправная ветвь власти, поэтому решение о поездке - "полностью за спикером". Китай в знак протеста вызвал в МИД КНР посла США в Пекине Николаса Бернса.

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