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Посол Беларуси в Швеции отозван в Минск для консультаций

Александр Дельфинов
5 января 2024 г.

Временная поверенная в делах Швеции в Беларуси также отозвана для консультаций, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на МИД Швеции.

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Стеклянный обелиск в центре Стокгольма, фото из архива
Стокгольм, фото из архиваФото: Alexander Dokukin

Между Швецией и Беларусью вспыхнул дипломатический скандал, после которого в Минск для консультаций был отозван белорусский посол в Швеции Дмитрий Мирончик, а в Стокгольм - временная поверенная в делах Швеции в Беларуси Эва Сундквист, сообщает в пятницу, 5 января, "Радио Свобода" со ссылкой на шведский МИД.

Это произошло после того, как на должность специального посланника Швеции при белорусском демократическом сообществе за рубежом в ноябре 2023 года была назначена дипломат Кристина Юханссон, ранее работавшая в шведском посольстве в Минске. Назначение вызвало резкую реакцию в Минске, что привело к обострению отношений между странами.

Кроме того, власти в Минске были недовольны заявлением главы МИД Швеции Тобиаса Билльстрёма, назвавшего лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую реальным победителем президентских выборов в Беларуси в 2020 году. Тихановская покинула Беларусь после того, как победителем на этих выборах был объявлен Александр Лукашенко, а в стране вспыхнули массовые протесты.

ЕС предоставил белорусской оппозиции дополнительно 30 млн евро

В декабре минувшего года Светлана Тихановская встретилась с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который до этого обещал белорусскому гражданскому обществу и демократическим силам дополнительную финансовую поддержку в размере 30 млн евро. "Вместе с нашим сегодняшним объявлением мы достигнем цифры в 140 млн евро с 2020 года", - заявил Боррель.

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