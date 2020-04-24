  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси

МИД Швеции

Министерство иностранных дел Королевства Швеции.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Флаг Швеции

МИД Швеции осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме

МИД Швеции осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме

Власти Швеции через несколько дней после сожжения священной книги мусульман назвали этот поступок исламофобским.
Политика2 июля 2023 г.
Испытания ракеты средней дальности в Северной Корее

Главы МИД трех стран ЕС призвали к ядерному разоружению

Главы МИД трех стран ЕС призвали к ядерному разоружению

Испытания ядерного оружия нужно прекратить, сказано в обращении перед саммитом Стокгольмской инициативы.
Технологии5 июля 2021 г.
МИД Швеции в Стокгольме

МИД Швеции вызвал посла РФ из-за ответа Москвы на санкции ЕС

МИД Швеции вызвал посла РФ из-за ответа Москвы на санкции ЕС

РФ закрыла въезд 8 гражданам ЕС, включая главу шведской лаборатории, подтвердившей отравление Навального "Новичком".
Конфликты1 мая 2021 г.
Двоичный код, материнская плата, тень руки и флаг России

Посол РФ вызван в МИД Швеции в свете расследования кибератак

Посол РФ вызван в МИД Швеции в свете расследования кибератак

ГУ Генштаба ВС России причастно к кибератакам на Шведскую спортивную конфедерацию, заявила прокуратура Швеции.
Цифровые технологии14 апреля 2021 г.
Председатель Белорусской социал-демократической партии Игорь Борисов

В Минске задержан лидер социал-демократов Игорь Борисов

В Минске задержан лидер социал-демократов Игорь Борисов

Председателя Белорусской социал-демократической партии Игоря Борисова доставили в изолятор в 1-м переулке Окрестина.
Права человека21 марта 2021 г.
Глава МИД Германии Хайко Мас перед микрофоном в Берлине

Хайко Мас призвал к осторожности при смягчении карантина

Хайко Мас призвал к осторожности при смягчении карантина

Необходимо избежать второй волны COVID-19 и ее последствий для здравоохранения и экономики, заявил глава МИД ФРГ.
Здоровье24 апреля 2020 г.
Показать больше
Всего публикаций: 27