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МИД Швеции
Министерство иностранных дел Королевства Швеции.
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Контекст
МИД Швеции осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме
МИД Швеции осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме
Власти Швеции через несколько дней после сожжения священной книги мусульман назвали этот поступок исламофобским.
Политика
02.07.2023
2 июля 2023 г.
Главы МИД трех стран ЕС призвали к ядерному разоружению
Главы МИД трех стран ЕС призвали к ядерному разоружению
Испытания ядерного оружия нужно прекратить, сказано в обращении перед саммитом Стокгольмской инициативы.
Технологии
05.07.2021
5 июля 2021 г.
МИД Швеции вызвал посла РФ из-за ответа Москвы на санкции ЕС
МИД Швеции вызвал посла РФ из-за ответа Москвы на санкции ЕС
РФ закрыла въезд 8 гражданам ЕС, включая главу шведской лаборатории, подтвердившей отравление Навального "Новичком".
Конфликты
01.05.2021
1 мая 2021 г.
Посол РФ вызван в МИД Швеции в свете расследования кибератак
Посол РФ вызван в МИД Швеции в свете расследования кибератак
ГУ Генштаба ВС России причастно к кибератакам на Шведскую спортивную конфедерацию, заявила прокуратура Швеции.
Цифровые технологии
14.04.2021
14 апреля 2021 г.
В Минске задержан лидер социал-демократов Игорь Борисов
В Минске задержан лидер социал-демократов Игорь Борисов
Председателя Белорусской социал-демократической партии Игоря Борисова доставили в изолятор в 1-м переулке Окрестина.
Права человека
21.03.2021
21 марта 2021 г.
Хайко Мас призвал к осторожности при смягчении карантина
Хайко Мас призвал к осторожности при смягчении карантина
Необходимо избежать второй волны COVID-19 и ее последствий для здравоохранения и экономики, заявил глава МИД ФРГ.
Здоровье
24.04.2020
24 апреля 2020 г.
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Всего публикаций: 27
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