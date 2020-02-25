 Главы МИД Германии, Испании и Швеции призвали к ядерному разоружению | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.07.2021

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Мир

Главы МИД Германии, Испании и Швеции призвали к ядерному разоружению

Странам с ядерным оружием следует уменьшить его роль в стратегиях и сокращать арсеналы. Испытания ядерного оружия нужно прекратить, сказано в обращении перед саммитом Стокгольмской инициативы.

Испытания ракеты средней дальности в Северной Корее

Испытания ракеты в Северной Корее (фото из архива)

Странам, обладающим ядерным оружием, необходимо принимать дальнейшие решительные шаги по разоружению. С таким призывом министры иностранных дел Германии, Испании и Швеции Хайко Мас (Heiko Maas), Аранча Гонсалес Лая и Анн Линде выступили в гостевом комментарии для издания Rheinische Post, опубликованном в понедельник, 5 июля. Среди прочего авторы предлагают уменьшить роль ядерного оружия в стратегиях и доктринах, снизить угрозу случайного применения ядерного оружия, продолжать сокращать ядерные арсеналы и создать основу для нового поколения соглашений о контроле над вооружениями.

Материал приурочен к саммиту Стокгольмской инициативы по разоружению, который пройдет 5 июля в Мадриде. Необходимо полностью прекратить испытания ядерного оружия, а также возобновить переговоры по договору о запрете производства расщепляемого материала для военных целей, подчеркивается в статье.

Стокгольмская инициатива была запущена в 2019 году. Наряду с Германией, Испанией и Швецией участниками проекта являются Аргентина, Индонезия, Иордания, Казахстан, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Эфиопия, Южная Корея и Япония.

В мире выросло число развернутых единиц ядерного оружия

За 2020 год количество развернутых единиц ядерного оружия в мире выросло с 3720 до 3825. У США и России за год их число увеличилось примерно на 50 единиц, следует из доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), обнародованного в середине июня.

При этом общее число единиц ядерного оружия в мире уменьшилось с 13 400 до 13 080. Более 90 процентов арсенала приходится на Соединенные Штаты и Россию, остаток делят между собой Великобритания, Израиль, Индия, Китай, Пакистан, Северная Корея и Франция.

Контроль над ядерными вооружениями стал одной из тем встречи президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина в Женеве. Вашингтон и Москва "даже в периоды напряженности способны к прогрессу в достижении общей цели предсказуемости в стратегической сфере, уменьшая риск вооруженных конфликтов и угрозу ядерной войны", указали лидеры двух стран в совместном заявлении.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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