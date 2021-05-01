МИД Швеции вызвал посла России из-за ответа Москвы на санкции ЕС

Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла с целью выразить протест против закрытия въезда в РФ ряду граждан ЕС, сообщил представитель внешнеполитического ведомства в субботу, 1 мая. МИД Швеции называет меры Москвы, введенные в ответ на санкции ЕС, "произвольными, юридически неопределенными", а также "выражением политических мотивов".

МИД РФ 30 апреля сообщил о закрытии въезда в страну восьми гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС. Среди прочего, в перечень вошла глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции (FOI) Оса Скотт. Эта лаборатория в 2020 году подтвердила выводы германских экспертов о применении боевого вещества семейства "Новичок" в попытке отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Ответ на ограничительные меры ЕС

Москва объяснила санкции ответом на ограничительные меры Евросоюза в отношении шести россиян - двух чиновников, ответственных за преследования сексуальных меньшинств в Чечне и четырех высокопоставленных силовиков, причастных, по убеждению ЕС, к аресту, преследованию и осуждению Навального.

"Совершенно неприемлемо, что Россия вводит необоснованные санкции против исследователя, выполняющего свою работу", - заявил генеральный директор FOI Йенс Маттссон. Позиция Москвы не повлияет на работу института, заверил он.

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