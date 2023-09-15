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После пандемии в ФРГ растет число секс-работниц

Михаил Бушуев
15 сентября 2023 г.

За 2022 год в ФРГ число секс-работниц выросло сразу на 19 процентов - власти связывают этот тренд с отменой ограничений, введенных во время пандемии COVID-19. Но пока их меньше, чем было до пандемии.

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Иллюстративное фото: Проститутка в комнате борделя в ожидании клиентов
Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Число официально зарегистрированных секс-работников в Германии составило по итогам 2022 года 28 280 человек, что на 19 процентов больше, чем годом ранее. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ. Ведомство видит причину роста в постепенном снятии всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, к апрелю 2022 года. Тем не менее число зарегистрированных проституток ниже того, что было в стране до пандемии. Так, по данным за 2019 год, в Германии насчитывалось чуть более 40 тысяч зарегистрированных секс-работниц.

Федеральное статистическое ведомство также отметило "значительное увеличение количества секс-работниц из Украины": за 2022 год было зарегистрировано 470 человек из Украины (180 - в 2021 году). Граждане Германии составляют менее пятой части (18 процентов) от общего числа секс-работников. Больше всего среди зарегистрированных в отрасли женщин из Румынии (35%), Болгарии (11%) и Испании (6%). Три четверти секс-работников - это люди в возрасте от 21 до 44 лет, пол зарегистрированных работников в статистике не указывается.

Число борделей в ФРГ также выросло

После принятия в ФРГ закона о проституции в 2002 году этот вид деятельности является полностью законным. Секс-работницы обязаны регистрироваться в налоговых органах. После принятия закона о защите вовлеченных в проституцию лиц в 2017 году каждый бордель в Германии обязан получить лицензию на осуществление своей деятельности. Число официально работающих в Германии в секс-индустрии предприятий превысило допандемийный уровень - 2310 против 2170 (в 2019 году). Из них больше 90 процентов - это бордели. Агентства по поиску секс-работниц составляют 5 процентов, еще 3 процента зарегистрированы как транспортные средства для перевозки секс-работников.

Эксперты и политики считают статистику заниженной

Не зарегистрированные официально секс-работницы не учитываются в статистике, подчеркнули в Федеральном статистическом ведомстве. Профильные организации, помогающие вовлеченным в проституцию людям в отстаивании их прав, считают официальные цифры заниженными. Они исходят из примерно 90 тысяч секс-работниц в Германии. Немецкие политики называют и более высокие цифры - до 250 тысяч человек.

В отличие от официально зарегистрированных секс-работниц, работавшие нелегально люди не имели права на получение государственных субсидий во время пандемии. Среди причин отсутствия регистрации эксперты называют прежде всего отсутствие постоянного места жительства и документов для законного пребывания в ФРГ.

Европарламент потребовал единых правил в ЕС в отношении проституции

С требованием разработать общий для Европейского Союза регламент, регулирующий проституцию в ЕС, выступил в четверг, 14 сентября, Европейский парламент. Задачей подобного регламента должна стать прежде всего защита секс-работников, говорится в резолюции Европарламента, которая была принята 234 голосами против 175 при 122 воздержавшихся. Еврокомиссии предлагается разработать правила согласно так называемой "шведской" или "скандинавской модели". Она предполагает, с одной стороны, запрет проституции, а с другой, - ввод наказаний не для секс-работников, а для тех, кто заказывает их услуги. В Швеции подобная модель работает с 1999 года.

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