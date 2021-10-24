Скрытые за масками: выставка в Мангейме показывает реальный мир проституции

Фотограф Хюп Ерликайя развенчивает мифы о проституции и показывает секс-работниц не обезличенными существами, а людьми с собственными переживаниями и надеждами.
Выставка в Маннгейме развенчивает мифы о добровольном занятии проституцией и возможности крупных заработков
Проституция остается одной из табуированных в обществе тем. Занятым в этой сфере ежедневно приходится скрывать собственную личность и буквально прятать лицо, оставаясь при этом людьми с собственными страхами и чаяниями. Выставка "Без лица - женщины в проституции", проходящая в музее мировых культур в Мангейме, объединяет эти аспекты.
Фотограф Хюп Ерликайя (Hyp Yerlikaya) работал над проектом 2 года и сделал 1800 снимков. Для экспозиции в музее отобраны 40 черно-белых работ с 10 героинями.
В основу выставки наряду с фотографиями легли беседы как с теми, кто до сих пор занимается проституцией, так и с бывшими секс-работницами. Женщины рассказывали о своих тревогах, заботах, мечтах и надеждах. Например, одна из них в детстве хотела стать служащей полиции, а затем - адвокатом. Участницы проекта сами определяли, где делать снимки и как их изобразить их - сидящей на кровати, курящей, ведущей ребенка по улице…
Фотографии постановочны, что не мешает им символизировать чувства и переживания женщин, нередко живущих в тяжелых условиях и подвергающихся остракизму со стороны общества. Белые театральные маски позволяют участницам сохранить анонимность. "Проституция прилипает к тебе, ее невозможно смыть, воспоминания остаются на всю жизнь", - констатирует одна из женщин, запечатленных на фото.
Фотопроект был профинансирован исключительно за счет пожертвований. Инициатором выступил консультационный центр Amalie, более 8 лет предлагающий женщинам в Мангейме и регионе Рейн - Неккар психологическую, медицинскую и социальную помощь.
"Мы не можем постоянно читать лекции, поэтому решили организовать фотовыставку, чтобы дать обществу представление об этой сфере", - объясняет основательница Amalie Юлия Веге (Julia Wege). Поначалу, по ее словам, женщины неохотно шли на контакт, но постепенно избавлялись от замкнутости, поскольку их впервые по-настоящему слушали.
Организаторы уделяют основное внимание взгляду в часто скрытый и невидимый мир женщин, убрав клише и стереотипы о проституции на задний план. Выставка развенчивает мифы о добровольном занятии проституцией и возможности крупных заработков. По словам Юлии Веге, большинство женщин хотят уйти из этой сферы, но не знают, как это сделать.
И все же женщины, многие из которых покинули родные страны из желания лучшей жизни в Германии, но вынужденные заниматься проституцией, не отказываются от мечтаний. "Надежда - моя повседневная жизнь. Каждый день вы надеетесь, что жизнь станет лучше, что придет нормальное будущее", - подчеркивает одна из героинь фотопроекта.
Поначалу женщины неохотно шли на контакт, но постепенно избавлялись от замкнутости, поскольку их впервые по-настоящему слушали
Выставка под патронажем заместительницы министра по социальным вопросам, здравоохранению и интеграции земли Баден-Вюртемберг Уте Ляйдиг (Ute Leidig) проходит до 20 февраля 2022 года.
С июля 2017 года в Германии действует закон о защите прав занятых в сфере секс-услуг. Однако многие из них критикуют эту правовую норму и утверждают, что закон сделал их более уязвимыми. Ряд экспертов призывают перейти к так называемой "североевропейской модели" оказания секс-услуг, при которой уголовная ответственность может наступить для клиента и владельца борделя, но не для самой секс-работницы.
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