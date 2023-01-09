После инцидентов в Новый год в Берлине заведено 100 дел

В Берлине тщательно расследуют масштабные нападения на полицейских и пожарных во время празднования Нового года, оценивая большое число фото- и видеоматериалов, заявила глава столичной полиции.

После беспорядков, произошедших в Берлине в новогоднюю ночь, открыто 102 уголовных дела по фактам нападений на сотрудников правоохранительных органов и спасательных служб. Из них 49 дел связаны с нападениями на полицейских, 53 - с нападениями на пожарных, заявила в понедельник, 9 января, глава полиции Берлина Барбара Словик (Barbara Slowik), выступая в комитете по внутренним делам Палаты депутатов германской столицы.

При этом по делам о насилии в отношении полицейских в качестве подозреваемых фигурируют 37 человек. Аналогичных данных по делам о нападениях на пожарных она не привела. Как сообщила Словик, 6 января полиция передала в прокуратуру 22 дела, по которым проходят около 10 подозреваемых.

Она указала, что полиция тщательно расследует инциденты и обрабатывает в ходе этого процесса огромное количество снимков и видео, снятых в новогоднюю ночь, а для быстрой идентификации подозреваемых к работе привлечены так называемые "суперраспознаватели" - люди с незаурядной способностью запоминать и узнавать лица. По ее словам, свидетели беспорядков предоставили полиции около ста пакетов фотографий и видео. Кроме того, в распоряжении следствия имеется подробная информация от несших службу полицейских, а берлинское ведомство по уголовным делам ищет в интернете видео, которые были загружены подозреваемыми.

Масштабные нападения в новогоднюю ночь

В прошедшую новогоднюю ночь спасатели и полицейские подверглись массовым нападениям в Берлине и некоторых других городах Германии. Полиции пришлось обеспечивать охрану пожарным, занимавшимся тушением огня. Полицейские и пожарные заявляют, что они потрясены случившимся. В одном только Берлине пострадали 33 сотрудника экстренных служб, задержаны 145 человек.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что глубоко потрясен данными инцидентами. Он и все федеральное правительство самым резким образом осуждают нападения на спасателей и журналистов, заявили в Берлине. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) призвала сурово наказать виновных. "Этот разгул насилия повергает в шок и ярость и демонстрирует огрубение людей, требующее последовательных ответных мер", - указала она.

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