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В Берлине после беспорядков новогодней ночиФото: Paul Zinken/picture alliance/dpa
ПолитикаГермания

Шольц резко осудил нападения на спасателей в новогоднюю ночь

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Канцлер ФРГ назвал неприемлемыми многочисленные нападения на работников спасательных служб. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер призвала сурово наказать виновных.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил глубокий шок по поводу масштабных нападений в Германии на сотрудников спасательных служб в новогоднюю ночь. Канцлер и все федеральное правительство самым резким образом осуждают нападения на спасателей и журналистов, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофманн (Christiane Hoffmann) в понедельник, 2 января, в Берлине.

По словам Хофманн, правовое государство не может мириться с подобными выходками. Одновременно федеральное правительство поблагодарило сотрудников спасательных служб за "мужественную работу" в новогоднюю ночь.

Сурово наказать виновных

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) призвала сурово наказать виновных. "Этот разгул насилия повергает в шок и ярость и демонстрирует огрубение людей, требующее последовательных ответных мер", - заявила она. В то же время Фезер не поддержала призывы к ужесточению законодательства против такого рода насилия. По ее словам, нынешние нормы уголовного права и так уже достаточно суровы, поскольку были абсолютно оправданно ужесточены в последние годы.

В новогоднюю ночь спасатели подверглись массовым нападениям в Берлине и других городах Германии. Полиции пришлось обеспечивать охрану пожарным, занимавшимся тушением огня. Полицейские и пожарные заявляют, что они потрясены случившимся. В одном только Берлине было произведено более ста задержаний.

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Как прошла новогодняя ночь в Германии?

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