Глава МВД ФРГ планирует ужесточить закон об оружии

В будущем сигнальные пистолеты и арбалеты, популярные среди участников праворадикального движения, которое не признает существование ФРГ, будут доступны только при наличии лицензии на ношение оружия, пишет газета со ссылкой на 48-страничный документ.
Новогодние беспорядки и попытка путча в ФРГ
За ужесточение закона об оружии Фезер высказалась еще до беспорядков в канун нового года. В ночь на 1 января в ряде городов Германии были совершены нападения на полицейских и пожарных, в том числе с применением петард и ракет. Особенно ожесточенными они были в некоторых районах Берлина.
Однако после ареста 25 человек из числа "рейхсбюргеров" 7 декабря дебаты по поводу закона об оружии получили новый импульс. Большинство задержанных обвиняются Федеральной прокуратурой в принадлежности к террористической организации, которая хотела свергнуть политическую систему.