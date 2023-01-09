Глава МВД ФРГ планирует ужесточить закон об оружии

В будущем сигнальные пистолеты и арбалеты будут доступны только при наличии лицензии на ношение оружия, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на законопроект министерства внутренних дел Германии.

После беспорядков в новогоднюю ночь и разоблаченных полицией планах группировки "рейхсбюргеров" по захвату власти в Германии федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) намерена ужесточить закон о владении оружием в стране. Как сообщила газета Süddeutsche Zeitung в воскресенье, 8 января, законопроект министерства внутренних дел предусматривает, в частности, запрет на владение особо опасным полуавтоматическим оружием для частных лиц.

В будущем сигнальные пистолеты и арбалеты, популярные среди участников праворадикального движения, которое не признает существование ФРГ, будут доступны только при наличии лицензии на ношение оружия, пишет газета со ссылкой на 48-страничный документ.

Новогодние беспорядки и попытка путча в ФРГ

За ужесточение закона об оружии Фезер высказалась еще до беспорядков в канун нового года. В ночь на 1 января в ряде городов Германии были совершены нападения на полицейских и пожарных, в том числе с применением петард и ракет. Особенно ожесточенными они были в некоторых районах Берлина.

Однако после ареста 25 человек из числа "рейхсбюргеров" 7 декабря дебаты по поводу закона об оружии получили новый импульс. Большинство задержанных обвиняются Федеральной прокуратурой в принадлежности к террористической организации, которая хотела свергнуть политическую систему.

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