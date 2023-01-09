  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Рука с пистолетом
Фото: picture-alliance/dpa/O. Killig
Правосудие и законГермания

Глава МВД ФРГ планирует ужесточить закон об оружии

Жан Рофе
1 ч. назад

В будущем сигнальные пистолеты и арбалеты будут доступны только при наличии лицензии на ношение оружия, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на законопроект министерства внутренних дел Германии.

https://p.dw.com/p/4Lt1n

После беспорядков в новогоднюю ночь и разоблаченных полицией планах группировки "рейхсбюргеров" по захвату власти в Германии федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) намерена ужесточить закон о владении оружием в стране. Как сообщила газета Süddeutsche Zeitung в воскресенье, 8 января, законопроект министерства внутренних дел предусматривает, в частности, запрет на владение особо опасным полуавтоматическим оружием для частных лиц.

В будущем сигнальные пистолеты и арбалеты, популярные среди участников праворадикального движения, которое не признает существование ФРГ, будут доступны только при наличии лицензии на ношение оружия, пишет газета со ссылкой на 48-страничный документ.

Новогодние беспорядки и попытка путча в ФРГ

За ужесточение закона об оружии Фезер высказалась еще до беспорядков в канун нового года. В ночь на 1 января в ряде городов Германии были совершены нападения на полицейских и пожарных, в том числе с применением петард и ракет. Особенно ожесточенными они были в некоторых районах Берлина.

Однако после ареста 25 человек из числа "рейхсбюргеров" 7 декабря дебаты по поводу закона об оружии получили новый импульс. Большинство задержанных обвиняются Федеральной прокуратурой в принадлежности к террористической организации, которая хотела свергнуть политическую систему.

Смотрите также:

Что стало известно о попытке путча в ФРГ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Украинцы раскупают оружие: война ускорит легализацию "короткостволов" в в Украине?

Украинцы раскупают оружие: война ускорит легализацию "короткостволов" в в Украине?

Война меняет правила. В Украине обсуждают легализацию оружия для самозащиты. Позволят ли украинцам массово владеть короткоствольным оружием?
Политика17 июня 2022 г.07:26 мин.
external

В США спорят о продаже и ношении оружия (29.03.2021)

В США спорят о продаже и ношении оружия (29.03.2021)

Выяснилось, что стрелок, убивший 10 человек в американском Боулдере (штат Колорадо), приобрел свою штурмовую винтовку на вполне легальном основании. На этом фоне в США с новой силой разгорелась дискуссия об ограничении продаж огнестрельного оружия.
Политика29 марта 2021 г.03:17 мин.

Сайт газеты Süddeutsche Zeitung

Статья Süddeutsche Zeitung
www.sueddeutsche.de
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Обмен пленными между Украиной и Россией

День 319-й войны: новый обмен пленными между Украиной и РФ

Конфликты7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Иранские силовики патрулируют улицы (фото из архива)

В Иране сочувствовать задержанным протестующим тоже опасно

В Иране сочувствовать задержанным протестующим тоже опасно

Политика15 мин. назад
6 января 2023. Министр экономики ФРГ во время посещения норвежского города Бревика

Норвегия будет для ФРГ тем, чем могла бы стать Россия

Норвегия будет для ФРГ тем, чем могла бы стать Россия

Экономика и бизнес59 мин. назад
Так выглядит в 3D графическое изображение коронавируса под микроскопом

Чем опасен новый подвариант коронавируса XBB.1.5?

Чем опасен новый подвариант коронавируса XBB.1.5?

Здоровье8 января 2023 г.
Немецкие БМП Marder (фото из архива)

Военный эксперт: Немецкие БМП Marder отлично подходят ВСУ

Военный эксперт: Немецкие БМП Marder отлично подходят ВСУ

Конфликты7 января 2023 г.
Гарри Каспаров

Каспаров: После поражения в Украине РФ будет второстепенной

Каспаров: После поражения в Украине РФ будет второстепенной

Общество7 января 2023 г.
БМП Marder

Сорванное "перемирие" и другие события 317-го дня войны

Сорванное "перемирие" и другие события 317-го дня войны

Конфликты6 января 2023 г.
На главную страницу