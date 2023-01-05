Беспорядки в новогоднюю ночь: в ФРГ спорят о причинах

В новогодних беспорядках в Берлине винят неудачную политику интеграции мигрантов, молодежную культуру насилия и презрение к правовому государству в определенных кругах общества. Так ли это?

Бурная новогодняя ночь Берлине, когда в результате организованных нападений на машины специальных служб были ранены как минимум 15 пожарных и 18 полицейских, вызвала в Германии политические дебаты о причинах такого всплеска насилия. Один из аспектов дискуссии - нежелание СМИ в очередной раз, как это уже и было после беспорядков в Кельне в ночь на 1 января 2016 года, говорить о национальной принадлежности уличных хулиганов.

После беспорядков в Берлине задержаны 145 хулиганов

С последним четко определилась полиция Берлина. По ее данным, в новогоднюю ночь в немецкой столице за хулиганские действия было задержано в общей сложности 145 человек. Большинство из них - мужчины. После того, как личности всех подозреваемых были установлены, они были освобождены, объявила полиция 3 февраля.

Берлин, новогодняя ночь-2023 Фото: Julius-Christian Schreiner/TNN/picture alliance/dpa

И, пожалуй, впервые правоохранители раскрыли информацию о происхождении предполагаемых преступников. Согласно отчету, среди них граждане 18 стран. Большинство задержанных - 45 подозреваемых - имеют гражданство ФРГ. За ними следуют 27 подозреваемых афганцев и 21 сириец.

Среди вероятных причин насилия глава профсоюза сотрудников полиции (GdP) Йохен Копельке (Jochen Kopelke) назвал "динамические процессы, свойственные группам, недостатки социализации, злоупотребление алкоголем и доступность пиротехнических средств". В GdP призвали обсудить произошедшее в рамках круглого стола с участием политиков и экспертов в различных областях. Одной из его тем может стать выработка новых подходов в интеграционной политике. "Нам нужны эти дебаты немедленно, нам нужны результаты, четкие концепции и план, кто и что должен реализовать", - цитирует главу GdP медиакомпания ARD.

На фоне перевыборов в ландтаг Берлина

Серьезным фоном для политических дебатов о событиях новогодней ночи стали намеченные на 12 февраля перевыборы в земельный парламент (ландтаг) Берлина. Лидеры находящегося в оппозиции блока христианских демократов и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) возложили часть ответственности за беспорядки на правящую в немецкой столице красно-красно-зеленую коалицию.

Маркус Зёдер и Фридрих Мерц. Оппозиция обвиняет в беспорядках земельные власти Берлина Фото: Christof Stache/AFP/Getty Images

Земля Берлин не может справиться с ситуацией, сказал глава ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в интервью газете Münchner Merkur, что позволяет "хулиганам, многие из которых имеют миграционное прошлое, своими буйствами бросать вызов государству, которое они презирают". По мнению политика, на протяжении многих лет берлинские власти по политическим причинам ограничивали права и возможности полиции.

Ему вторит и лидер ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder). "Берлин, к сожалению, превращается в город хаоса - начиная с политиков, которые не могут ни организовать выборы, ни гарантировать безопасность своих граждан", - заявил он изданию. По мнению политика, силы безопасности в Берлине не имеют политической поддержки. "В Баварии все совершенно по-другому", - указал Зёдер.

В аналогичном ключе высказался и бывший министр здравоохранения Германии, а ныне заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан (Jens Spahn). Он возложил ответственность за беспорядки на неудачную политику интеграции. "Речь идет, скорее, о нерегулируемой миграции, неудачной интеграции и отсутствии уважения к государству, а не о фейерверках", - сказал Шпан порталу t-online. Политик имел ввиду в том числе и вспыхнувшую с новой силой дискуссию о запрете на продажу в частные руки не только петард, использовавшихся уличными хулиганами, но и любых фейерверков.

В АдГ обвиняют прессу, власть и мигрантов

Заместитель официального представителя фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге Штефан Бранднер (Stephan Brandner), возложил ответственность за беспорядки на "молодых мигрантов-мужчин". Кроме того, он уверен, что "пока политики и СМИ стараются избегать термина "мигрант" при анализе произошедшего в новогоднюю ночь, принять решительные меры против возникших проблем невозможно".

Бранднер призвал усилить охрану границ от потенциальных мигрантов, а также к решительным действиям против хулиганов, включая "возвращение в страны происхождения". "Мы, наконец, должны дать понять, что людям, которые приехали в нашу страну в поисках защиты и которые сейчас демонстрируют полное пренебрежение к нашим традициям и ценностям и становятся преступниками, нет места в Германии", - подчеркнул политик.

Против стигматизации и раскола общества

Уполномоченная правительства Германии по борьбе с расизмом Реем Алабали-Радован Фото: Malte Ossowski/Sven Simon/picture alliance

С подходами правопопулистской АдГ к миграционной политике принципиально не согласна уполномоченная правительства Германии по борьбе с расизмом Реем Алабали-Радован (Reem Alabali-Radovan). Она предостерегает от обобщений. "Любой, кто сейчас с подозрительностью относится к людям с иммигрантским прошлым, способствует дальнейшей стигматизации и разделению нашего общества - вместо того, чтобы бороться с социальными причинами проблемы", - приводит слова политика медиакомпания n-tv. Уполномоченная по борьбе с расизмом уверена, что необходимо "судить преступников на основании их деяний, а не на основании их предполагаемого происхождения, как это сейчас делают некоторые".

Насилие связано с проявлением маскулинности?

Насилие в отношении представителей экстренных служб является частью демонстрации особой формы мужественности, считает полицейский социолог Рафаэль Бер (Rafael Behr) из полицейской академии в Гамбурге. "Это определенно связано с тем, как некоторые молодые люди хотят выглядеть на публике, что часто связано с демонстрацией силы", - рассказал он DW.

Столкновения с полицией как демонстрация особой формы маскулинности? Фото: picture-alliance/dpa/M. Becker

С этим согласен и Альфред Геберт (Alfred Gebert), профессор психологии и социологии университета прикладных административных наук в Мюнстере. "Уважение к людям в форме резко упало, прежде всего, среди молодых мужчин в возрасте от 20 до 29 лет. Они напиваются и хотят покрасоваться перед своими друзьями, в основном с помощью словесных оскорблений, и я думаю, что это - неспособность научить молодых людей уважению в школах, но также и отсутствие последствий для виновных", - высказал свою точку зрения ученый в интервью DW.

Глава МВД требует быстрого и сурового наказания виновных

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) признала наличие проблем с интеграцией части мигрантов. "В крупных городах Германии мы имеем большую проблему с некоторыми молодыми людьми с миграционным прошлым, которые презирают наше государство, совершают акты насилия и практически не охвачены программами образования и интеграции", - сказала политик в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Фезер добавила, что государство должно сделать из произошедшего соответствующие выводы и призвала к быстрому и суровому наказанию виновных. "Полиция должна быть очень последовательной в работе в горячих точках", - сказала она. "Уголовные последствия для молодых людей, совершающих насилие, должно быть быстрым и четкими. Это создает уважение к нашему конституционному государству", - уверена глава МВД Германии.

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