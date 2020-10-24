Помогли ли цифровые технологии в Эстонии смягчить последствия пандемии COVID-19

Эстония уже давно стала в Европе образцом цифрового государства, где многие вопросы можно решить онлайн. Страна ввела в использование электронные цифровые подписи еще в 2000 году, а в 2005-м предоставила гражданам возможность интернет-голосования на местных выборах.

Казалось бы, высокий уровень цифровизации, позволяющий до минимума свести контакты с государственными учреждениями, должен был помочь Эстонии с наименьшими потерями пройти нынешнюю пандемию COVID-19. Однако в действительности страна достаточно сильно пострадала от коронавируса. Весной этого года Эстония какое-то время даже занимала первое место в мире по числу заболевших на сто тысяч человек. Правительству до сих пор периодически приходится вводить ограничения разной степени жесткости - от обязательного ношения масок до локдауна.

Тем не менее, можно лишь гадать, каким бы был итог первых волн пандемии без цифровизации. Ведь судя по статистическим данным, она существенно облегчила жизнь в стране в условиях пандемии.

Получение услуг удаленно

Одно из достижений Эстонии в сфере информационных технологий - создание так называемого "электронного государства". Еще в двухтысячных в стране стало возможным подавать налоговые декларации в электронном виде и получать другие государственные услуги через интернет. В 2014 году была запущена программа электронного резидентства, предлагающая гражданам иностранных государств доступ к электронным услугам Эстонии. Такое резидентство дает право негражданам вести в стране бизнес, открывать банковские счета и платить налоги, находясь при этом на территории своего государства.

В Эстонии в 4,6 раза больше стартапов на душу населения, чем в среднем по Европе

Сейчас, по данным портала Visit Estonia, для жителей Эстонии доступно более 600 электронных услуг, а для представителей бизнеса - 2400. Не отходя от экрана ноутбука можно как создать свою компанию в течение всего 18 минут, так и дистанционно получить цифровой рецепт от врача.

Антон Кекс - программист, лектор Таллиннского технического университета, принимавший участие в разработке некоторых решений для электронного государства. В комментарии для DW он подчеркивает, что для жителей Эстонии локдаун мог оказаться гораздо болезненнее, не будь у страны развитых технологий, которые позволили многое перевести в цифровой формат. "У нас есть возможность все делать удаленно - как в плане государственного документооборота, так и в плане получения услуг. Причем система работает так уже около 20 лет, - комментирует ситуацию Антон. - Конечно, нам поэтому проще. В других странах, даже таких крупных как Германия, чтобы оформить какие-то вещи, нужно идти и подписывать бумаги. У нас же все это можно делать онлайн. В том числе и ходатайствовать о пособиях - то, что многие компании делали в период пандемии, чтобы получить помощь от государства". По мнению Антона, именно привычка совершать многие действия онлайн помогла эстонскому обществу достаточно быстро адаптироваться к пандемийным реалиям.

Получить услуги удаленно можно и в сфере здравоохранения. Так, эстонская страховая Больничная касса советует пациентам записываться к врачам на видеоприемы. Данная практика появилась в марте прошлого года и оказалась довольно эффективной. К середине октября 2021 года было проведено 223 тысячи таких удаленных консультаций - это 9.3 процента от общего объема. Самый большой показатель в психиатрии - почти 30 процентов всех приемов проводились дистанционно. Однако такие возможности есть пока не во всех медицинских учреждениях.

Будущее - за телемедициной?

Цифровизация облегчила жизнь и самих медицинских работников. Врач ковидного отделения Нарвской больницы Татьяна подчеркивает в комментарии DW, что цифровые технологии крайне важны в работе медиков. "Это наша основная рабочая платформа, которая позволяет обсуждать, консультировать, отслеживать больных во всех точках Эстонии, - говорит Татьяна. - И в эпидемию это особенно актуально. Департамент здоровья ведет статистику напрямую из больниц, сопровождение больных на этапах лечения тоже происходит с помощью цифровых технологий. Все направления и исследования находятся в общеэстонской базе данных, поэтому вся Эстония способна работать как одна больница".

Приложение Hoia для отслеживания контактов с больными

Еще она задача информационных систем в пандемию - препятствовать распространению вируса. Около полутора лет назад 12 эстонских предприятий совместно с рядом государственных ведомств разработали приложение, которое показывает, были ли у человека контакты с зараженными COVID-19. Приложение генерирует анонимные коды, которыми обменивается с соседними гаджетами, и может оповещать своего владельца о том, что он контактировал с зараженным человеком.

Однако широкой популярности приложение не приобрело. "На мой взгляд, оно немножко опоздало - считает Антон Кекс. - Его полноценно запустили только в сентябре 2020 года, когда первая волна уже прошла. В самом начале не было хорошей рекламы, а потом люди перестали видеть в этом смысл".

Антон Кекс называет еще одну - более фундаментальную - причину, которая частично объясняет и проблему с вакцинацией в Эстонии. "Мы все-таки выходцы из СССР, и как сейчас оказалось, недоверие к государству у нас достаточно высокое. Это больше свойственно странам восточной Европы, чем западной или северной, куда мы стремимся. Из-за этого люди восприняли это приложение неоднозначно. Часть боится, что их личные данные будут украдены и что через приложение за ними будет вестись слежка. В большинстве своем люди не понимают, как Hoia работает, ведь приложение абсолютно анонимно".

Протесты в Таллинне против обязательного ношения масок в Эстонии, 27 ноября 2020 года

Дистанционное обучение - эффективно?

Еще одна очевидная проблема, которую создала пандемия - переход на дистанционное обучение. В ее решении Эстонии также помогли уже существовавшие цифровые технологии.

В начале сентября эстонские СМИ сообщили, что группа ученых Таллиннского университета опубликовала отчет о влиянии дистанционного обучения на образование в стране. Оказалось, что 41 процент опрошенных школьников не заметил разницы в эффективности, а 31 процент заявил о том, что "удаленка" была даже эффективнее.

При этом 40 процентов опрошенных признались, что в ходе дистанционной учебы они испытывали те или иные трудности. Эти результаты подтвердились и исследованием, которое провела компания Telia​​​​​​​ совместно с рядом организаций, защищающих права детей. По полученным данным, только 1 из 10 детей неудовлетворен дистанционным обучением в Эстонии. Это же исследование свидетельствует о том, что в Эстонии онлайн-доступ к школьным системам лучше, чем в других странах, принимавших участие в исследовании - Дании, Финляндии, Латвии, Литве, Норвегии, Швеции.

Почти треть эстонцев смогла выполнять свои рабочие обязанности из дома

Схожие цифры - и в сфере удаленной работы у взрослых. Согласно статистической службеStat.ee, в третьем квартале 2020 года в Эстонии было почти 653 тысячи трудоустроенных. При этом, по данным статистического управления Эстонии, весной 2020 года удаленно работали около 200 тысяч человек. Таким образом почти треть работающих жителей Эстонии еще 1,5 года назад обезопасили себя от заражения на работе.

"У нас достаточно большой процент населения работает, сидя за компьютером, - подчеркивает Антон Кекс. - Для них переход на удаленку был достаточно простым. Многим это понравилось, и возможно, часть будет продолжать так жить и после пандемии. По тем странам, где в сфере обслуживания или на заводах задействовано больше людей, пандемия ударила сильнее".

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