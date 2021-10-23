 В Эстонии прошли протесты против обязательной вакцинации | Новости из Германии о Европе | DW | 23.10.2021

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Европа

В Эстонии прошли протесты против обязательной вакцинации

Несколько тысяч человек собрались в центре Таллинна, не соблюдая социальной дистанции и не надевая защитных масок. Они протестовали против коронавирусных ограничений.

Таллинн

Таллинн

В Таллинне прошла массовая акция протеста против коронавирусных ограничений, собравшая в субботу, 23 октября, несколько тысяч человек. Собравшиеся на митинг "в защиту свободного общества" люди не соблюдали социальную дистанцию, мало кто из них носил защитную маску.

На многочисленных плакатах можно было прочесть лозунги против вакцинации и политики, которую проводит премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Выступавшие на митинге требовали отказа от обязательной вакцинации против коронавируса и новых ограничений, направленных на замедление распространения инфекции.

Организатором акции выступила НКО "Фонд защиты семьи и традиций" (SAPTK), пишет интернет-издание RusDelfi. Ею руководит 41-летний юрист Варро Вооглайд, известный крайне консервативными взглядами. В 2020 году он высказывал поддержку тогдашнему главе МВД Эстонии Марту Хельме, гомофобные высказывания которого в интервью DW вызвали политический кризис в стране.

Ковид в Эстонии

Между тем ситуация с распространением коронавируса в Эстонии серьезно ухудшилась в последние недели. В этот день было зафиксировано 1643 новых случаев заражения, что сравнимо только с ситуацией во время последней волны эпидемии в марте. Согласно Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC), уровень распространения коронавируса в Эстонии сейчас один из самых высоких в Европе.

Ранее, 12 октября, Латвия ввела режим ЧП на 3 месяца из-за всплеска заболевания COVID-19.

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    Автор: Андрей Гурков


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