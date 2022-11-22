Польский суд отменил рекордный штраф "Газпрому"

Суд по защите конкуренции и прав потребителей Польши постановил, что российский госконцерн не нарушал антимонопольное законодательство. Польский регулятор обжалует этот вердикт.

Суд по защите конкуренции и прав потребителей Польши отменил штрафы, назначенные российскому госконцерну "Газпром" и пяти другим компаниям, участвовавшим в проекте "Северный поток - 2", сообщается в понедельник, 21 ноября, на сайте польского Управления по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK) .

Как уточняется в сообщении польского антимонопольного регулятора, вердикт суда был воспринят "с удивлением". "Мы потребуем письменного обоснования приговора, а затем подадим апелляцию по этому делу", - подчеркивается в тексте документа.

За что оштрафовали "Газпром"

В октябре 2020 года российский госконцерн "Газпром" был оштрафован UOKiK на 29 млрд злотых (около 6,45 млрд евро), а еще пять компаний - Engie Energy, Uniper, OMV, Shell oraz Wintershall - в общей сложности примерно на 178,5 млн злотых (около 39,8 млн евро) за нарушение антимонопольных правил. По мнению регулятора, "Газпром" без его согласия заключил сделку с этими компаниями, что могло в итоге привести к ограничению конкуренции. Антимонопольное расследование UOKiK было начато в 2018 году.

Ранее в ходе расследования UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму 213 миллионов злотых (около 50 млн евро) за отказ предоставить запрошенную информацию о контрактах в рамках строительства газопровода.

Однако после обжалования решения о штрафе суд теперь постановил, что совместное предприятие "Газпрома" с другими компаниями так и не было создано, а UOKiK превысил свои полномочия, когда накладывал штрафные санкции.

Газопровод, который так и не заработал

Газопровод "Северный поток - 2" должен был пройти по дну Балтийского моря, доставляя газ из РФ в Германию, а оттуда на остальной европейский рынок. Проект так не получил требуемой сертификации и не был запущен. В конце сентября в результате взрывов построенные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" были повреждены. Организаторы диверсии пока не названы.

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