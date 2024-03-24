Польша усилит военное присутствие на востоке страны

Польша усилит присутствие военных на востоке страны. Речь идет о Варминьско-Мазурском, Люблинском, Подляском и Подкарпатском воеводствах, пояснил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в субботу, 23 марта. Там предусмотрено строительство новых объектов для укрепления безопасности и защиты польской территории, добавил он.

В последнее время участились попытки незаконно пересечь границу Польши со стороны Беларуси, отметил Косиняк-Камыш. Этот вопрос стал основным на заседании комитета нацбезопасности несколькими днями ранее, добавил глава Минобороны.

В начале февраля Косиняк-Камыш не исключил нападения России на страны НАТО, если Украина потерпит поражение. После прихода к власти новое польское правительство заключило контракты на поставки вооружений и оборудования стоимостью 19 млрд злотых (более 4 млрд евро), в основном с национальной оборонной промышленностью.

Приток мигрантов со стороны Беларуси в ЕС

В мае 2021 года белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. После этого выросло число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Беларусь, из которой резко усилился поток нелегалов, прежде всего в Литву, а затем в Польшу.

Власти ряда стран ЕС, включая Польшу, обвинили официальный Минск в намеренном провоцировании миграционного кризиса в ответ на санкции Евросоюза в отношении Беларуси. В 2021 году Варшава приняла решение возвести стену на границе с Беларусью. К июлю 2022-го строительство стены протяженностью 186 километров завершилось.

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